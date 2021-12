Kiel

Die Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Jugendliche in Kiel-Hassee vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden zuvor in der Gärtnerstraße in ein Gartenhaus an einem Einfamilienhaus eingebrochen. Entdeckt wurden die beiden von einer Anwohnerin. Sie verfolgte den Einbruch über ihre Video-App auf dem Smartphone.

Anwohnerin beobachte das Treiben per Video-App

Laut Polizei war die Anwohnerin über einen Signalton ihrer Alarmanlage auf das Treiben der Jugendlichen aufmerksam geworden. Über die Video-App soll sie dann beobachtet haben, wie die 15-Jährige das Gartenhaus durchwühlten. Die Anwohnerin rief die Polizei über 110.

Mit mehreren Streifenwagen des 3. Reviers fahndete die Polizei nach den mittlerweile geflüchteten Tätern und nahm sie schließlich in der Hasseer Straße vorläufig fest. Auch Diebesgut stellten die Beamtinnen und Beamten sicher. Beide Jugendlichen sollen polizeibekannt sein. Sie erwartet ein Gerichtsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.