Kiel: Jugendliche versuchen, Radfahrer zu erpressen

Kiel/Kronshagen

Vier Jugendliche haben am vergangenen Mittwoch einen 61-jährigen Radfahrer bedrängt und versuchten, ihm Geld abzunehmen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter Erpressung und sucht Zeugen.

Kiel: Jugendliche halten Radfahrer an

Der Radfahrer fuhr laut Polizei am Mittwochabend auf der Eckernförder Straße in Richtung Kronshagen. Als er gegen 17.30 Uhr in den Klausbrooker Weg abbog, pöbelten ihn demnach vier männliche, jugendliche Radfahrer an. Sie hätten zu ihm aufgeschlossen und ihn im Bereich der dortigen Kleingartenanlage im Tulpenweg bedrängt anzuhalten.

Anschließend habe einer der Jugendlichen behauptet, dass der 61-Jährige zuvor über eine rote Ampel gefahren und als Strafe Bargeld gefordert. Der Radfahrer hielt das nach eigenen Angaben zunächst für einen Streich und versuchte weiterzufahren. Daran habe ihn besagter Jugendlicher aber gehindert, indem er sich in den Weg stellte. Die anderen drei hätten sich passiv verhalten.

Versuchte Erpressung in Kiel: Polizei sucht Zeugen

Erst nachdem ein Spaziergänger mit Hund auf die Situation aufmerksam geworden sei und eingegriffen habe, konnte der 61-Jährige weiterfahren. Der Mann beschreibt den mutmaßlichen Haupttäter als etwa 17 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er habe ein Mountainbike gefahren und soll eine olivgraue Jacke und blaue Jeans getragen haben. Auffällig sollen sein rundes Gesicht, seine dicken Lippen und seine dicke Nase gewesen sein. Zu den drei anderen Jugendlichen liegen laut Polizei keine detaillierten Beschreibungen vor.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamtinnen und Beamten suchen insbesondere den Spaziergänger, der beherzt in die Situation eingegriffen habe sowie weitere Personen, die den Vorfall mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0431/160 3333 entgegen.