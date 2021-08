Elmschenhagen

Für seinen Kampf gegen Rassismus und eine klare Kante gegen rechtsextreme Parolen zahlt der Jugendtreff Elmschenhagen einen hohen Preis. Auf dem Briefkasten an dem Treffpunkt wurden Aufkleber mit rechten Inhalten angebracht, ein Plakat, das sich für die Aufnahme von Flüchtlingen ausspricht, wurde mit schwarzer Farbe beschmiert. Auf einer Bank vor dem Eingang wurde ein Katzenklo samt Inhalt ausgekippt, eine Regenbogen-Fahne auf dem Dach wurde abgerissen. Unterkriegen lassen wollen sich die Jugendlichen durch die Attacken nicht.

Der Kampf gegen Rassismus soll trotz der Anfeindungen fortgesetzt werden, kündigt der Leiter des Jugendtreffs an. „Wir werden uns auch weiter klar positionieren“, sagt Marvin Kleinsorge. „Auch wenn das bedeutet, dass wir viel aushalten müssen.“ Viele Jugendliche, die auch regelmäßig den Jugendtreff aufsuchen, engagieren sich in Elmschenhagen gegen die zahlreichen rechtsextremen Symbole, die überall im Stadtteil verteilt sind.

Vermutlich Mitglieder der Identitären Bewegung, eine rechtsradikale Verbindung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, bepflastern Elmschenhagen mit ihren Botschaften. Auf Laternenmasten, Ampeln, Altkleider-Containern oder Bushaltestellen sind die Zeichen und Parolen der Bewegung mit Stickern aufgeklebt oder als Graffiti besprüht.

Aus rechtsextremem Symbol wird das Peace-Zeichen

Viele Jugendliche wollen diese Schmierereien in ihrem Stadtteil nicht sehen, kratzen die Aufkleber ab oder verwandeln die Graffiti in ein Peace-Zeichen. „Dabei kommt es vor, dass sie gefilmt, fotografiert oder verfolgt werden“, berichtet Marvin Kleinsorge. „Das ist natürlich kein schönes Gefühl.“

Der Jugendtreff unterstützt die Jugendliche, wo es geht. In dem Zentrum gibt es Informationsangebote und Aufklärungsgespräche. Außerdem hat sich die „AG gegen Rechts“ gegründet. „Es ist wichtig, dass wir erklären, was die Identitäre Bewegung ist“, sagt Kleinsorge, der regelmäßig im Austausch mit der Polizei und Beratungsstellen ist.

Mehrere Organisationen schließen sich zusammen

Im Kampf gegen den zunehmenden Rechtsextremismus in Elmschenhagen sind die Jugendlichen und der Treff nicht alleine. Mehrere Organisationen wie der Runde Tisch gegen Rassismus und Faschismus, die Kirche, aber auch Privatpersonen und die Politik unterstützen das Vorgehen gegen die Parolen, die seit einigen Monaten verstärkt in dem Stadtteil zu sehen sind. Negativer Höhepunkt war ein schwarzes Holzkreuz, das Mitte Juli am Kreisel an der Wiener Allee aufgestellt wurde. Dahinter verbirgt sich die rechtsextremistische Kampagne „Schwarze Kreuze – Kein deutsches Opfer wird vergessen!’“, die 2014 von einem Berliner Rechtsextremisten gestartet wurde.

Kooperation mit der Lilli-Martius-Schule

Ein erstes Treffen einer Arbeitsgruppe, die gemeinsam gegen die Botschaften vorgehen will, fand bereits statt. Die Resonanz mit 23 Teilnehmenden stimmte Marvin Kleinsorge sehr zufrieden. „Damit waren wir bereits mehr Leute, als es Rechtsextreme in Elmschenhagen gibt.“ Und auch mit der Lilli-Martius-Schule kooperiert der Jugendtreff.

In einem Projekt sollen junge Menschen zwischen zwölf und 27 Jahren angesprochen werden, sich künstlerisch mit dem Thema „Rassismus“ auseinander zu setzen. Dabei sollen sogenannte Memes gestaltet werden – Bilder mit einer kurzen prägnanten Aussage, die sich gegen Rassismus aussprechen. Die besten Werke werden von einer Jury ausgezeichnet und auf große Leinwände gedruckt.

Am Freitag wurde das Projekt in der Mensa der Lilli-Martius-Schule vorgestellt. Die Zusammenarbeitet bietet sich an, da sich die Grund- und Gemeinschaftsschule 2019 der Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ angeschlossen hat und die Zusammenarbeit im Stadtteil unterstützen möchte.