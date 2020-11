3000 Euro soll ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in Kiel zahlen, da er einen Kollegen aus Syrien rassistisch beleidigt hat. So entschied das Amtsgericht im Juli dieses Jahres. Doch der Angeklagte akzeptierte den Schuldspruch nicht. Nun wurde der Prozess am Landgericht fortgesetzt.