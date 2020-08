Aufregung am Kieler Landgericht: Da am Montagvormittag 30 Meter von dem Gebäude entfernt ein herrenloser Koffer entdeckt wurde, rückte der Kampfmittelräumdienst an. Der Bereich am Schützenwall wurde weiträumig abgesperrt. Nach etwa einer Stunde gab es Entwarnung: In dem Gepäckstück war nur Müll.