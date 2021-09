Ein Kapitän bemerkte am Donnerstag während der Passage des Nord-Ostsee-Kanals drei blinde Passagiere auf seinem Schiff. Nach einem Anruf bei der Polizei führten Beamte der Bundespolizei die drei Männer an der Schleusenanlage in Kiel-Holtenau von Bord. Zwei von ihnen müssen zurück in ihr Heimatland.