Weihnachtsmarkt-Institution seit 1973

Dezember 1973: Erstmals gibt es in der Holstenstraße einen Weihnachtsmarkt. Mit dabei, aufgestellt am Asmus-Bremer-Platz: ein Karussell. In einem Feuerwehrwagen, einer Straßenbahn oder einem Hubschrauber sitzend, fahren die Kinder im Kreis.

Dezember 2019: Dasselbe Karussell dreht sich immer noch. Mittlerweile sorgt es am Holstenplatz für leuchtende Kinderaugen. Seit 47 Jahren hat das historische Fahrgeschäft keinen Weihnachtsmarkt in der Kieler Innenstadt verpasst.

Damit das so bleibt, genießt das Karussell besonderen Schutz. Schließlich ist es im Mai 60 Jahre alt geworden. Die meisten Teile sind noch original, die einzelnen Fahrzeuge allesamt aus Holz und sehr empfindlich. Deshalb wird das Karussell nur einmal im Jahr aufgebaut: zum Kieler Weihnachtsmarkt. "Es wäre schade, wenn etwas kaputtgeht", sagt Rigo Reitz. Seit 2007 kümmern er und sein Schwager Dennis Mantau sich um das Fahrgeschäft, das ihren Frauen, den Schwestern Sabine und Janine, gehört.

Karussell auf dem Kieler Weihnachtsmarkt seit 60 Jahren im Familienbesitz

Das Karussell ist ein Familiengeschäft. Der erste Besitzer, Arnold Jipp, hat es seinen Enkelinnen vererbt. "Und ein Erbstück muss man in Ehren halten", findet Rigo Reitz. Elf Monate im Jahr lagert es deshalb in einer Halle in Neumünster. Wenn die Schausteller-Familie Mantau/ Reitz im Frühling, Sommer und Herbst auf Jahrmärkten und Festen in ganz Deutschland ausstellt, betreibt sie Auto-Scooter oder kleine Achterbahnen. Nur im Dezember wird das wertvolle Karussell ausgepackt und in Kiel aufgebaut, sieben Tage dauert die Installation.

"Bei jedem Transport und jedem Aufbau gehen Kleinigkeiten kaputt", sagt Rigo Reitz. Das gehöre dazu und sei auch nicht weiter schlimm. Das Problem sei vielmehr, dass es kaum noch Experten gebe, die die empfindlichen Holzfahrzeuge reparieren könnten. Auch die 60 Jahre alte Antriebstechnik, die jedes Jahr von Neuem vom TÜV abgenommen wird, kann bei größeren Defekten nur noch von Spezialisten repariert werden, die allerdings schwer zu finden sind. "Vieles können wir selber machen", meint Reitz. "Aber eben nicht alles."

Straßenbahn ans historische Kiel angepasst

Neben den regelmäßigen Reparatur- und Wartungsarbeiten gehören aber auch Verschönerungsprojekte zu den Aufgaben. Die Liebe steckt eben im Detail. Deshalb hat Rigo Reitz vor einigen Jahren die gelbe Straßenbahn grau angemalt. "Ich habe mir Bilder von der alten Straßenbahn angeguckt, die durch Kiel gefahren ist. Die Waggons waren alle grau."

Besonders stolz sind die Karussell-Betreiber auf das Feuerwehrfahrzeug. In den Anfangsjahren gehörte der rote Einsatzwagen fest zur Ausstattung auf der runden Drehscheibe, wurde dann aber verkauft. Nur durch Zufall stieß die Familie vor vier Jahren in einer Scheune bei Peine auf den mittlerweile stillgelegten Feuerwehrwagen und kaufte ihn zurück. Nun steht er wieder an seinem ursprünglichen Platz und hat drei Fahrräder ersetzt, die zuvor an der Stelle standen. "Die Reihenfolge der Fahrzeuge ist jedes Jahr dieselbe", berichtet Reitz.

Sogar der Feuerwehrmann, der die Leiter des Fahrzeuges hinaufsteigt, ist wieder aufgetaucht. Verkauft wurde die Holzfigur nicht, stattdessen hatte sie Arnold Jipp in der eigenen Scheune gelagert. Jetzt konnte sie zu ihrem Einsatzfahrzeug zurückkehren.

Karussell auf dem Kieler Weihnachtsmarkt genießt keinen Bestandsschutz

Solange sich das Karussell noch dreht, wollen es die Schausteller in Kiel aufstellen. Eine Garantie, eine Standfläche zu bekommen, haben sie aber nicht. Reitz: "Wir müssen uns jedes Jahr neu bewerben." Sollte das Karussell einmal nicht mehr da sein, würde ein Stück Weihnachtsmarkt-Geschichte verloren gehen, findet der 34-Jährige. "Viele Eltern schauen ihren Kindern zu und erzählen, dass sie früher auch schon in der Straßenbahn oder dem Hubschrauber gesessen haben."

