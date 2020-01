Auch abends soll in Kiel etwas los sein

Kiel

Früher sei es gang und gäbe gewesen, dass die Menschen in den Innenstädten gewohnt hätten, betont Schmuck. „Nach dem Krieg waren die Stadtplaner aber der Meinung, dass Wohnen nicht mehr in die Innenstadt gehört.“ Das Ziel sei es gewesen, Bewohner aus der City herauszubekommen und dafür Autos rein.

Ausblick und Rückblick zur City-Entwicklung

Um Themen wie dieses zu diskutieren, organisiert Kiel-Marketing derzeit Workshops, bei denen Gastredner ihre Vorstellungen einer modernen Innenstadt präsentieren. Von der Entwicklung in Kiel sind sie zum Teil durchaus angetan. Neben dem externen Experten Wolfgang Gruschwitz („Chapeau, wie hier aus einer schlechten Innenstadt eine vitale City wird“) und Finn-Julian Schwarz sprach auch Felix Schmuck und zeigte auf, wie sich die Innenstadt in den letzten Jahren entwickelt hat und gab einen Ausblick, was für die Zukunft geplant ist.

Investitionen von über 500 Millionen Euro

„Es ist in den letzten Jahren gelungen, dass wieder positiv über die Innenstadt gesprochen und aufgezeigt wird, welche Chancen es hier gibt“, sagte Kiel-Marketing-Geschäftsführer Uwe Wanger bei der Begrüßung und bot mit diesen Worten die optimale Überleitung zu Felix Schmuck, der vorrechnete, dass in den letzten fünf Jahren 500 Millionen Euro in die Kieler Innenstadt investiert wurden. In dieser Summe stecken große Bauprojekte, wie etwa das 4800 Quadratmeter große Mischquartier mit zwei Hotels und mehr als 100 Wohnungen, das die niederländische Ten Brinke Gruppe am Bootshafen errichtet, oder das Schlossquartier, aber auch Investitionen in den Einzelhandel, etwa in das Primark-Gebäude und natürlich das Holsten-Fleet.

Einwohnerzahl in der City steigt rasant

Heute habe ein Umdenken eingesetzt. Der Verkehrsraum wird wie an der Holstenbrücke zurückgebaut und den Fußgängern zurückgegeben – Stichwort Holsten-Fleet. Darüber hinaus wird mehr Wohnraum in der City geschaffen. Schmuck weist darauf hin, dass die Einwohnerzahl in Kiel in den letzten zehn Jahren um drei Prozent gestiegen sei, in der Innenstadt allerdings um ein Vielfaches mehr. Im dritten Quartal 2010 lebten in Alt- und Vorstadt 1696 Menschen, im dritten Quartal 2019 waren es 2402. Schmuck forderte allerdings auch, dass den Menschen in der City etwas geboten werden müsse. Deshalb habe die Stadt ein Entwicklungskonzept auf den Weg gebracht, um die Aufenthaltsqualität in der City zu steigern. Wie berichtet, sollen die Holstenstraße und all ihre Plätze umgestaltet und als „Teilräume erlebbar gemacht“ werden.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.