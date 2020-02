Neues Zentrum für Großveranstaltungen

Kiel

Es ist eine Zäsur für die Kieler Veranstaltungsszene: Mit dem Auftritt von Matze Knop am Sonnabendabend in der Halle 400 findet letztmals eine Großveranstaltung in der Kieler Traditions-Location statt, in der nun eine städtische Kita entstehen soll. Weil auch die Nutzungsmöglichkeiten für das „Treibgut“ und den Güterbahnhof eingeschränkt werden, droht auf dem Kieler Veranstaltungsmarkt ein Engpass. Doch neue Projekte sind inzwischen so konkret, dass die „dramatische Situation“, von der Kiel-Marketing-Chef Uwe Wanger spricht, zumindest mittelfristig entschärft werden kann.

Ab 2022 Veranstaltungen in der Rotationshalle

So planen die Kieler Nachrichten, spätestens Anfang 2022 die einstige Rotationshalle an der Treppenstraße neben dem Rathaus in einen Kultur- und Veranstaltungsort umzuwandeln. Dort, wo einst Druckmaschinen standen, soll unter dem Namen „Rotation“ ein innerstädtisches Angebot entstehen, das zu völlig unterschiedlichen Anlässen genutzt werden kann. „Die Nutzungsvielfalt ist nahezu unbegrenzt. Von Konzerten mit bis zu 1300 Gästen über Partys, Ausstellungen, Märkte, Produktpräsentationen und auch Konferenzen mit bis zu 400 bestuhlten Plätzen sind der Event-Fantasie kaum Grenzen gesetzt“, sagt Architektin Anika Weber, die bei den KN für die Entwicklung der Immobilien verantwortlich ist.

Vakuum soll gefüllt werden

Das mit der Detailplanung beauftragte Kopenhagener Architekturbüro „Effekt“ will „die industrielle Ursprünglichkeit bewusst erhalten“, betont Michael Dolz vom Büro Jes, Netzwerk für Stadtgestaltung. „Wir sind zuversichtlich, dass dieses neue innerstädtische Veranstaltungsangebot künftig das Vakuum zentraler Kieler Kulturorte füllt und die Menschen zu ganz unterschiedlichen Anlässen begeistern wird.“ Unterschiedliche Galerie-Level, so der Plan der Architekten, werden für „abwechslungsreiche Aufenthaltsbereiche und Blickachsen“ sorgen. Ab 2022 wird die „Rotatation“ auch für private Events zur Verfügung stehen.

Die „Rotation“ wäre zugleich der erste Schritt auf dem Weg zu dem neuen Stadtquartier „Kiel Höfe“, das auf dem KN-Areal, wie berichtet, im Herzen der Kieler Innenstadt in den nächsten Jahren entstehen soll. Geplant ist dabei, dass sich das neue Veranstaltungszentrum zu den unterschiedlichen Seiten des Stadtraumes öffnet und so die Grenzen zwischen Eventfläche und öffentlichem Raum verschwimmen lässt.

Neue Eventlocation auch am Holsten-Fleet

Große Pläne hat auch Ahmad-Reza Zirakbash. Nur drei Minuten Fußweg weiter will er am Holsten-Fleet „so schnell wie möglich“ seine Eventlocation „Fleet“ eröffnen. Bereits zur Kieler Woche soll im Erdgeschoss des Ahlmannhauses ein Teil der geplanten Markthalle mit einem umfangreichen gastronomischen Angebot mit asiatischer und italienischer Küche eröffnen.

Konzept schon weit fortgeschritten

Im ersten Stock, in dem die derzeit dort beheimatete Tanzschule Ströhemann-Brinck weiter bleiben wird, entsteht eine 850 Quadratmeter große Fläche, die die Möglichkeit für die unterschiedlichsten Veranstaltungen bietet. Zirakbash, der bisher die Halle 400 betrieben hat, stellt sich Konzerte, Lesungen und Afterwork-Parties für bis zu 500 Gäste vor. Gleichzeitig kann die obere Etage so umfunktioniert werden, dass bis zu vier kleinere Räume zur Verfügung stehen, in denen Tagungen, Hochzeiten oder Familienfeiern stattfinden können. Beide Stockwerke sind so miteinander verbunden, dass auf beiden Ebenen gemeinsam gefeiert werden kann. Wann das „Fleet“ eröffnet, hängt vom Bauantrag ab, den Zirakbash in der vergangenen Woche eingereicht hat und der nun genehmigt werden muss.

Von Kristian Blasel und Steffen Müller

