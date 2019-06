Kiel

Ein Ford Ranger, drei Piaggio-Lieferwagen und ein Nissan Truck zählen bereits seit knapp einem Jahr zum Fuhrpark, der bis zum Sommer um einen weiteren Ranger und einen Sprinter mit klappbarer, einseitiger LED-Wand erweitert werden soll.

Die Idee dahinter: Die Fahrzeuge, auf denen unterschiedlich große LED-Leinwände montiert sind, können von Unternehmen, Veranstaltern, aber auch von Privatpersonen gemietet werden. Auf Wunsch können diese Flächen dann selbst oder über die KN vermarktet werden, oder man nutzt die Fläche für eigene Inhalte. Das wird schon fleißig genutzt – und zwar nicht nur in Kiel, sondern auch im Umland, im August sogar beim Wacken Open Air. Auf der Nordbau-Messe und dem Hurricane-Festival werden die LED-Wände ebenfalls zum Einsatz kommen.

Leinwände auch für Public Viewing buchbar

Doch die mobilen Wände können auch gemietet werden, um beispielsweise ein Public Viewing anzubieten. Genutzt wird dieses Angebot beispielsweise von Sportvereinen, die auf der doppelseitigen, 2,24 Meter breiten und 1,60 Meter hohen LED-Leinwand auf einem Ford Ranger Fußballspiele zeigen. „Wir bringen die Leinwand morgens hin und holen sie abends auch wieder ab“, erzählt Stephan Reußner, Leiter Verkaufsförderung Sales und Digitale Vermarktung bei den Kieler Nachrichten. Bei Interesse kümmern sich die KN auch um Soundanlagen und Catering.

Flächendeckend und ortsgenau

Noch größer als die Leinwand auf dem Ranger ist die des Trucks, der werktags seinen festen Standort bei der Willer-Tankstelle in der Gutenbergstraße hat. Sie misst 4,16 mal 2,20 Meter. Der Truck hatte auch während des Tribünen-Umbaus im Holstein-Stadion seinen Einsatz als mobile Anzeigetafel. Im Gegensatz zu dem Truck und den Piaggio-Wagen mit ihren dreiseitigen, selbstleuchtenden 1,10 mal 1,10 Meter großen Acrylglaswürfeln kann die Leinwand auf der Ladefläche des Fords auch während der Fahrt genutzt werden. Somit können mit den Pick-Ups Touren durch Stadtteile absolviert werden, um flächendeckend und ortsgenau für ein Fest oder auch die Neueröffnung eines Geschäftes zu werben.

Unterschiedliche Vermarktungsmöglichkeiten

Die Wände auf Fahrzeugen sind allerdings nur ein Teil der LED-Flächen, die die Kieler Nachrichten als Vermarktungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Genutzt werden können das LED-Nachrichten-Laufband auf dem Verlagsdach am Asmus-Bremer-Platz sowie die über 50 Mediaboxen in und um Kiel, die an öffentlichen Plätzen und Geschäften platziert sind. Zusätzlich vermarktet die KN die Zapfsäulen-LED-Displays an den Anton-Willer-Tankstellen. Ansprechpartner ist Stephan Reußner unter der Telefonnummer 0431/903-2237 oder E-Mail: stephan.reussner@kieler-nachrichten.de

