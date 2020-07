Kiel

Im März begannen die Arbeiten für „Borowski und die Angst der weißen Männer“, einige Szenen konnten noch vor Ausbruch der Krise gedreht werden, dann folgte eine lange Zwangspause. Nun wurde der Krimi unter Corona-Auflagen abgeschlossen.

Frau Ramcke, Sie produzieren seit 2005 Borowski-Tatorte. War der Dreh zu „ Borowski und die Angst der weißen Männer“ der bislang schwierigste?

Kerstin Ramcke: Der schwierigste würde ich nicht sagen, aber mit Sicherheit der ungewöhnlichste, was die Produktion selbst angeht. Einen Film drei Monate zu unterbrechen, ist eine riesige Herausforderung. Man muss alle Leute wieder zusammenkriegen, die Motive neu klären, über andere Anschlüsse nachdenken, weil die Welten im März und im Juni nun mal sehr unterschiedlich aussehen. Dazu kommen beim Dreh dann noch die Corona-Maßnahmen, die dem Team viel abverlangt haben. Aber alle haben toll mitgezogen und meinen vollen Respekt dafür.

Hat sich der Dreh durch die Corona-Krise verlängert?

Zum Glück nicht. Wir hatten auch nur noch elf Drehtage übrig. Wir hatten eine Unterbrechung, konnten dann aber mit einem etwas geänderten Drehplan wieder im geplanten Rahmen ansetzen. Natürlich verschiebt sich die Abgabe des Filmes insgesamt, weil wir erst jetzt mit der Postproduktion beginnen konnten.

Sie haben die Hygienevorschriften bereits angesprochen, wie sahen die Vorgaben genau aus?

Die waren vielfältig und haben sich in allen Punkten nach den Vorschriften unserer Berufsgenossenschaft gerichtet, die die Arbeitsschutzstandards für Filmproduktionen festlegt. Das alles hier aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen – es geht über die bekannten Hygienevorschriften, Maskenpflicht, Abstandsgebot bis hin zu logistischen Änderungen wie mehr mobile Toiletten, abgepacktes Essen statt Buffet, geänderte Fahrdispo und so weiter. Wie gesagt, das sind seitenlange Richtlinien, die wir im Eigeninteresse penibel eingehalten haben.

Musste auch die Zahl von Personen am Set reduziert werden?

Wir haben das Team leicht reduziert und Fremdbesuche nicht gestattet. So gab es keine Praktikanten mehr und zum Beispiel auch keine Set-Besuche von Journalisten.

Wie sind die Schauspieler mit der Situation umgegangen?

Sehr professionell, muss ich sagen. Alle haben sich an die Vorschriften gehalten und sind sehr diszipliniert mit der Situation umgegangen. Es haben sich aber auch alle „sicher“ gefühlt – soweit man das sagen kann –, da das Umfeld stimmte.

Was waren die größten Herausforderungen an dem „Corona-Dreh“?

Es war nicht einfach, alte Gewohnheiten zu unterbrechen und eingespieltes Verhalten zu ändern. In unserer Branche ist „Nähe“ sehr üblich, und es erfordert große Disziplin, immer den Abstand korrekt einzuhalten. Dazu muss auch die Kommunikation präziser werden, da die Mimik durch die Masken stark eingeschränkt ist – das macht es nicht einfacher. An den wärmeren Tagen war es auch schlicht unangenehm, über längere Zeit Maske zu tragen, weil man darunter schwitzt. Da muss man schauen, dass die Abteilungen genug Pausen haben, um an die Luft zu kommen.

Gab es Einschränkungen, dass Sie an bestimmten Orten nicht mehr drehen durften?

Zunächst gab es noch Einschränkungen an öffentlichen Orten, die aber nach und nach aufgehoben wurden. Und man konnte nicht in Krankenhäusern oder ähnlichen öffentlichen Einrichtungen drehen. Bei sehr kleinen Motiven haben wir von uns aus neue, größere Motive gesucht, in denen wir uns besser bewegen konnten.

Wird die Corona-Krise im „ Tatort“ thematisiert?

Nein, gar nicht. Wir wollten ja keinen Corona-Film drehen, sondern eine „normale“ Tatort-Folge. Das Seherlebnis für den Zuschauer soll weder gestört noch gemindert werden. Wir wollen eine spannende Geschichte erzählen und nicht daran erinnern, wie es war, unter Corona-Bedingungen zu drehen.

Darum geht es in "Borowski und die Angst der weißen Männer“ In „ Borowski und die Angst der weißen Männer“ ermitteln Klaus Borowski ( Axel Milberg) und Mila Sahin ( Almila Bagriacik) im Darknet gegen Frauenhasser. Dabei stoßen sie auf die Incel-Bewegung, eine real existierende Gruppierung aus – meist weißen – Männern, die sich Frauen gegenüber überlegen fühlen, aber gleichzeitig von ihnen zurückgewiesen werden. Als in Kiel die misshandelte Leiche einer jungen Frau gefunden wird, führt die Spur direkt in das Umfeld der Incel-Bewegung, die rassistisches und nationalsozialistisches Gedankengut vertritt und Angriffe auf mehrere Frauen in Kiel geplant hat. Geplant ist die Ausstrahlung von „ Borowski und die Angst der weißen Männer“ im zweiten Halbjahr 2021.

