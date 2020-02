In Kiel haben Polizeibeamte siebeneinhalb Kilogramm Marihuana sichergestellt. Während der Protokollierung eines Pkw-Aufbruchs in der Ascheberger Straße wurden Polizisten in der vergangenen Woche auf zwei Männer mit auffälligen Tüten in den Händen aufmerksam, wie die Polizei am Freitag mitteilte.