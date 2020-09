Kiel

Zeugen gaben gegenüber den eingesetzten Beamten des 3. und 1. Reviers an, dass der 24 Jahre alte Fahrer eines Peugeot gegen 15.50 Uhr die Kieler Saarbrückenstraße in Richtung Westring fuhr und an der Bedarfsampel in Höhe der Lantziusstraße das sieben Jahre alten Mädchen erfasste.

Die Zeugen gaben weiter an, dass die Ampel für den Autofahrer "rot" zeigte und dass das Mädchen die Straße bei "grün" überquerte.

Sie erlitt nach Polizeiangaben schwere, allerdings nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Freiwillige Atemalkohol- und Drogenvortests bei dem 24-Jährigen waren negativ.

