Kiel

Es waren keine guten Nachrichten für den Ortsbeirat Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook: Einen Fahrradschutzstreifen auf der Holtenauer Straße, wie von dem Gremium gefordert, wird es nicht geben. Am Mittwochabend erklärte Tiefbauamtsleiter Peter Bender, warum das schlicht nicht machbar ist.

Bereits im Frühjahr hatte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer dem Bauausschuss eine Absage für den Fahrradschutzstreifen im Bereich der Holtenauer Straße zwischen Jungmannstraße und der Einmündung des Knooper Wegs erteilt. Der Ausschuss hatte dem Ansinnen des Ortsbeirates ursprünglich zugestimmt. Angedacht war, in einem halbjährigen Modellversuch durch den mit einer gestrichelten Linie gekennzeichneten Schutzstreifen den Radlerinnen und Radlern auf der Fahrbahn mehr Platz zu verschaffen.

Radfahrer dürfen in der Holtenauer Straße auf Fahrbahn und Radweg fahren

Auf der Fahrbahn der Holtenauer Straße dürfen Radfahrerinnen und Radfahrer bereits heute fahren. Es existiert zusätzlich noch der neben dem Gehweg verlaufende Radweg, der allerdings an vielen Stellen nicht nur zu schmal, sondern auch in einem schlechten Zustand ist. Benutzungspflichtig ist er daher nicht.

Um die Situation für Radfahrerinnen und Radfahrer im vorderen Bereich der Holtenauer Straße zu verbessern, sollte mit den Schutzstreifen die Option deutlicher gemacht werden, mit dem Rad auf der Fahrbahn zu fahren. Doch eine gestrichelte Linie sei aus rechtlichen Gründen nicht umsetzbar, führte Tiefbauamtsleiter Bender aus. „Ein Schutzstreifen wäre dann rechtlich zulässig, wenn nicht genug Platz für einen Radverkehrstreifen da ist.“ Doch für letzteren, der mit einer durchgezogenen Linie gekennzeichnet wird, wäre auf der zweispurigen Holtenauer theoretisch genug Raum.

Radfahrstreifen würden dem Autoverkehr nur eine Spur in der Holtenauer lassen

Allerdings würde der Streifen mit durchgezogener Linie bedeuten, dass für den Autoverkehr – und so auch für die Busse mit ihren getakteten Fahrplänen – nur noch eine Fahrspur pro Richtung bliebe, so Bender. „Für den Busverkehr gibt es dann die größten Herausforderungen.“ Etwa dadurch, dass sich durch rechtsabbiegende Autos schnell der Verkehr stauen würden. Auch das Halten in der zweiten Reihe durch die Lieferantinnen und Lieferanten der Geschäfte, das heute geduldet werde, wäre mit einem Radfahrstreifen vorbei.

Nicht nur für den motorisierten Verkehr hätte die Umgestaltung Konsequenzen: Der Radfahrstreifen würde, anders als ein Schutzstreifen, zu einer Benutzungspflicht führen. Der noch existierende Radweg neben dem Gehweg müsste dann so verbaut werden, dass er nicht mehr für Radlerinnen und Radler nutzbar wäre, erklärte der Tiefbauamtsleiter.

Bei der Diskussion um die Veränderungen schwang die absehbar notwendige Neugestaltung der Holtenauer Straße mit, sollte die Stadtbahn kommen. In dem Fall müsste die Straße wohl von Hauswand zu Hauswand neu geplant werden – also Fahrbahn ebenso wie Radweg und Fußweg. Bis darüber in einigen Jahren Klarheit herrscht, solle eigentlich kein großer Aufwand getrieben werden, so Bender. „Im Laufe der Zeit hat sich ein Zustand entwickelt, mit dem nicht alle zufrieden sind, aber in denen alle berücksichtigt werden.“

Holtenauer Straße könnte Lieferzonen für Gewerbe bekommen

Immerhin ein Aspekt des Antrags blieb übrig: Die Idee, Lieferzonen einzurichten, könnte versuchsweise umgesetzt werden. Die Hoffnung dabei ist, dass Lieferfahrzeuge dann seltener in zweiter Reihe stehen und der Verkehr ebenfalls seltener auf die linke Fahrspur ausweichen müsste.

Dem Vorschlag Benders stimmte die Mehrheit des Ortsbeirates zu. Laut Stadt sollen nun im nächsten Schritt zusammen mit den Gewerbetreibenden zwei Abschnitte des Geschäftsbereichs der Holtenauer Straße ausgewählt werden, in denen die Lieferzonen konkret geplant werden sollen. Sobald diese Planung abgeschlossen ist, wird sie noch einmal dem Ortsbeirat vorgestellt. Eine Umsetzung soll im kommenden Frühjahr erfolgen.

Schauenburgerstraße in Kiel wird umgestaltet

An anderer Stelle gibt es bereits konkrete Umgestaltungspläne : Bender nutzte die Sitzung des Ortsbeirates auch, um die Planung für die Schauenburgerstraße zwischen Westring und KITZ (dem Kieler Innovations- und Technologiezentrum) vorzustellen. Die Straße soll als Zubringer zur Veloroute 10 ausgebaut werden, dafür soll es einen neuen Fahrbahnbelag geben. Zudem werden die vorhandenen Parkflächen eingefasst, um, wie Bender sagte, das Parken in der Straße „zu sortieren“.