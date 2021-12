Kiel

„Einsamkeit ist ein großes Thema“. Heidi Kells Antwort kommt schnell. Die Antwort auf die Frage, was viele Menschen aktuell beschäftigt, denen sie täglich im UKSH in Kiel begegnet. Pastorin Kell ist hauptberufliche Klinik-Seelsorgerin.

Am UKSH in Kiel arbeiten drei hauptberufliche Seelsorger

Zusammen mit Pfarrer Gereon Lemke, Pastorin Britta Timmermann und ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern kümmert sie sich um Patientinnen und Patienten und deren Angehörige im Uniklinikum, ist Gesprächspartnerin, Zuhörerin, Trösterin oder spontan auch mal Eheberaterin. Wie hat sich ihr Beruf mit Corona verändert?

Kell sitzt zusammen mit ihrem Kollegen Gereon Lemke im Seelsorge-Büro im UKSH in Kiel. Ein Raum, der für Außenstehende im Labyrinth des Uniklinikums nicht leicht zu finden ist. Ist aber auch nicht wichtig. Denn Kell und Lemke werden hier eher selten besucht. Normalerweise sind sie es, die andere besuchen. Am Krankenbett, auf eigentlich allen Stationen des UKSH. Corona hat ihre Aufgabe nicht leichter gemacht.

Seelsorge in Corona-Zeiten: „Berührung fehlt“

„Was in Corona-Zeiten besonders fehlt, ist die Berührung“, erzählt Kell. Vorher nahmen die Seelsorger mal die Hand eines Patienten und hielten sie fest, traten näher an die Menschen heran, legten einen Arm um sie. Jetzt ist diese körperliche Zuwendung, eine wichtiges Element der Seelsorge, kaum noch möglich.

Dazu kommt die Einsamkeit. Die Besuchszeiten am UKSH sind aufgrund der hohen Corona-Zahlen wieder stark eingeschränkt. Patientinnen und Patienten dürfen nur von einer Person pro Tag für eine Stunde besucht werden. „Viele Angehörige schaffen es ja auch nicht jeden Tag ins Krankenhaus“, sagt Lemke. Die Aufgabe der Seelsorger in der Corona-Zeit ist oft die eines Vermittlers. Sie sind fast immer für die Angehörigen erreichbar, überbringen Nachrichten an die Patientinnen oder Patienten oder stellen Telefonkontakte am Krankenbett her. „Seit Corona telefonieren wir deutlich mehr“, so Lemke.

Lemke ist seit 2005 Seelsorger am UKSH Kiel

Er arbeitet seit 2005 am UKSH in Kiel als Seelsorger, Heidi Kell seit rund vier Jahren. Vier oder fünf Tage Arbeit in der Woche, dazu Wochenenddienste und Bereitschaft. Die Seelsorger haben sich auf verschiedene Stationen aufgeteilt, sind aber flexibel. Zum Beispiel, wenn Lemke in seiner Rolle als katholischer Priester gebraucht wird. Oder wenn nachts ein Notruf reinkommt – wer Bereitschaft hat, kommt dann ins Uniklinikum.

Die Gründe für einen Notruf? Meistens Unfallsituationen, Sterbesituationen, Suizide, Nottaufen. Die Seelsorger sind dann da, um Menschen in ihren letzten Momenten zu begleiten, sich um Angehörige zu kümmern.

Weihnachtszeit für Seelsorger in Kiel oft herausfordernd

Wenn Lemke und Kell von ihrem Beruf erzählen, machen sie das mit Feingefühl und Ernsthaftigkeit. Über konkrete Fälle dürfen sie nicht reden. Vertraulichkeit ist für die Seelsorge elementar. Aber über die allgemeine Stimmung, über die Probleme der Menschen können sie einiges erzählen. Neben Corona gibt es eine weitere Variable, die ihre Arbeit am Ende des Jahres so herausfordernd macht: die Adventszeit und Weihnachten, eine „völlig unkalkulierbare Zeit“, wie Kell es nennt.

„Die Zündschnur ist kürzer, und die Leute sind oft verletzlicher“, berichtet Lemke. Der Gedanke, an Weihnachten im Krankenhaus zu liegen, ist für viele Menschen kein schöner. Mit Weihnachtsgrüßen, dem Verteilen von Sternen und Gesprächen sorgen die Seelsorger deswegen an den Feiertagen im Uniklinikum für Abwechslung und ein wenig Weihnachtsstimmung. Über den Besuch freuen sich meistens auch Menschen, die nichts mehr mit der Kirche zu tun haben. „Seelsorge ist kein Angebot, das nur für fromme Menschen gilt“, sagt Kell.

Zum Job gehört nicht nur Leid, sondern auch Heilung

Es sind die schönen Momente, die auch die Seelsorger genießen. Neben all dem Leid, das sie oft hautnah mitbekommen, wofür sie geschult sind, was manchmal trotzdem den eigenen Tank leert. „Wir begleiten ja nicht nur Leiden und Sterben, sondern auch Heilung“, sagt Lemke. „Wir nehmen Anteil an Lebensgeschichten und erleben oft, wie es Menschen Stück für Stück wieder besser geht.“