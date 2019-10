Charity-Event im Kieler Güterbahnhof

Kiel

Ein 14-jähriger Bürgermeister, ein Rinder-Liebhaber und jede Menge gut gelaunte Prominenz traf sich am Sonnabend im Alten Güterbahnhof. Der 20-köpfige Männer-Kochclub „Leider lecker“ hatte zum Charity-Event eingeladen, und die Location war rappeldicke voll.

Kieler Männer-Kochclub „Leider lecker“ sammelte 10.000 Euro

220 Besucher ließen sich von einem köstlichen Vier-Gänge-Menü verwöhnen und unterstützten mit ihrem Eintritt den guten Zweck. 10.000 Euro kamen so zusammen.

Im Alten Güterbahnhof begrüßen bestens gelaunte Hobbyköche die Besucher. Von Stress keine Spur. Auf großen Holzbrettern werden kleine Appetit-Häppchen von Beef-Tatar bis Heilbutt gereicht. Dazu gibt es exotische Gin-Kombinationen und jede Menge Gespräche.

„Wir hätten noch viel, viel mehr Karten verkaufen können“, sagt der Vereinsvorsitzende Felix Harms. „Aber bei 220 Gästen ist leider Schluss.“ Seit Donnerstag schon schnippeln und werkeln die 20 Hobbyköche für ihren großen Auftritt.

Mit Galloway-Fleisch den Natur- und Artenschutz fördern

Mitten unter den Gästen ist Dirk Andresen aus Neumünster, der schon sehr gespannt ist. Der Landwirt vom Verein Weidelandschaften hat ein Galloway-Rind für diesen Abend gespendet. „Das Fleisch ist ein Nebenprodukt unserer Naturschutzarbeit“, sagt er. „Jedes Rind hat bei uns drei Hektar Lebensfläche.“

Das seien mehr als alle Bundesliga-Stadien in Deutschland zusammen, rechnet er vor und schwärmt vom hohen Anteil der ungesättigten Fettsäuren im Fleisch. „Unsere Rinder sind ein Leben lang im Freien. Das schmeckt man einfach.“

An einem der Stehtische freuen sich Marten und Imke Freund vom „Schlemmermarkt Freund“ über das Veranstaltungsformat. „Es ist sensationell, dass es so ein Event hier in Kiel gibt“, sagt die Geschäftsfrau.

Auch IHK-Präsident Klaus-Hinrich Vater, der mit seiner Frau Inga gekommen ist, ist begeistert. Zusammen mit Knud Hansen von Intersport Knudsen schwärmen sie von der „tollen Idee“ und dem „tollen Ort“.

Bei Holstein Kiel an der Würstchenbude reifte die Idee

In angeregte Gespräche vertieft ist auch Wolfgang Schwenke, Geschäftsführer bei Holstein Kiel. Und genau bei ihm im Stadion fing alles an. Genauer gesagt an der Würstchenbude vorm VIP-Bereich.

Hier hatte der Kieler Unternehmensberater Felix Harms vor vier Jahren die Idee, den Männer-Kochclub zu gründen. Schnell waren 20 fußballbegeisterte Männer gefunden. Seitdem kocht sich die Truppe munter durchs Jahr.

Bürgermeister von „Sprottenhausen“ zu Gast

Mit dunklem Anzug und roter Fliege ist Keivan der jüngste Gast am heutigen Abend. Der 14-Jährige hat aber bereits einen ansehnlichen Titel. Denn er ist Bürgermeister von „Sprottenhausen“.

Jedes Jahr im Sommer entsteht auf dem Gelände der „Räucherei“ eine Kinderstadt. Wie er Bürgermeister wurde? „Ich hatte die richtigen Argumente“, sagt er lachend. „Mit Steuersenkungen bekommt man die Stimmen.“

Zusammen mit Susanne Fischer von der Awo wird ihm später auf der Bühne ein Scheck in Höhe von 8000 Euro überreicht. Das Geld ist für eine nachhaltige und gesunde Ernährung für Kinder gedacht.

Die übrigen 2000 Euro des Abends gehen an den Kieler Kinderschutzbund und sollen das „Café Kinderwagen“ unterstützen. „Hier bekommen junge Eltern einmal die Woche ein Bio-Frühstück und haben Gelegenheit zum Austausch“, erklärt Geschäftsführerin Sabine Bendfeldt. „Die beste Prävention ist, wenn die Bindung zwischen Eltern und Kind gut funktioniert.“

Von Carpaccio bis Boeuf Bourguignon

Doch genug geredet, das Essen wartet. In der Küche stehen die Hobbyköche in den Startlöchern. Es wird Carpaccio geben, Tomaten Consommé, Boeuf Bourguignon und zum Abschluss Rote Grütze. Kein Wunder, dass alle so gut gelaunt sind.

20 Männer aus Kiel – überwiegend Unternehmer, Ärzte und Juristen – gehören zum Kieler Kochclub „Leider lecker“. Alle sind von Anfang an dabei. Neue Mitglieder werden nicht aufgenommen. Viermal im Jahr kocht die Männerrunde gemeinsam. Einmal im Jahr öffnet sich die Truppe mit einem Charity-Event einem großen Publikum. Von jedem Ticket (100 Euro) fließt eine feste Summe an Projekte, die mit Kindern und Ernährung zu tun haben. Die beiden Kieler Spitzenköche Markus Hadamik (Ehrenmitglied) und Lars Farien (Mitglied) vom Güterbahnhof und dem Restaurant „Treibgut“ sorgen dafür, dass der Kochclub in der Küche auf hohem Niveau arbeitet.

