Mit dem Ordnungsdienst auf Streife

Kiel

„Es dreht sich alles um den Zwei-Meter-Abstand“, sagt Dienstgruppenleiter Jens Quade. Er ist am Freitagvormittag mit seinem Kollegen Selcuk Tüner unterwegs. Die KOD-Mitarbeiter gehen mit gutem Beispiel voran: Tüner sitzt am Steuer, Quade nimmt auf der Beifahrerseite der Rückbank Platz – zwei Meter Abstand sind gewahrt.

Patrouille startet im Schrevenpark

Ihre Kontrollroute starten sie im Schrevenpark. Bei sonnigem Frühlingswetter sind die Tische auf der Terrasse des Castello am Eingang des Parks oft belegt. Aktuell steht gar kein Mobiliar vor dem Kiosk. Nur wenige Kunden trauen sich überhaupt an das Bestellfenster, in dem eine zusätzliche Schiebewand Verkäuferin und Kunden trennt. Auch das ist nach der Allgemeinverordnung nicht mehr erlaubt. Gastronomiebetriebe dürfen nur noch über das Internet oder telefonisch Bestellungen entgegennehmen – ein Hinweisschild dafür fehlt vor dem Castello.

Quade und Tüner stellen sich geduldig und mit dem gebotenen Abstand hinter einer Mutter mit Kinderwagen an, die einen Kaffee ordert, und erklären dem Pächter ihr Anliegen. Der zeigt sich einsichtig, sagt zu, den Vorort-Verkauf einzustellen. „Wir wollen, dass die Geschäfte ihren Betrieb so gut es geht weiterlaufen lassen können – aber eben im Rahmen der Auflagen“, sagt Quade. „Für die Gastronomen ist das natürlich bescheiden.“ Auch die beiden Mitarbeiter vom Ordnungsdienst sind sich bewusst: „Für viele geht es um die Existenz.“

"Zum Schutz der Menschen"

Deshalb fällt ihnen nicht jede Ansprache, nicht jede Maßnahme leicht. Das ist beiden anzumerken. Doch: „Im Endeffekt machen wir diesen Job zum Schutz der Menschen“, sagt Tüner. Dass die Bürger ihnen überwiegend Verständnis entgegenbringen, erleichtert die Arbeit.

Erschwert wird sie durch das sonnige Wetter. Mit Blick auf das Wochenende hatte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) die Norddeutschen am Freitag zum Einhalten der Corona-Regeln aufgefordert. „Es ist natürlich verlockend, jetzt nach draußen zu gehen“, sagte Günther. Die Abstände und die Beschränkung auf zwei Personen müssten aber eingehalten werden.

Kontrollen für Außenstehende nicht immer nachvollziehbar

Im Schrevenpark war das am vergangenen Wochenende oft nicht der Fall. Einige Gruppen musste der Ordnungsdienst ermahnen – nicht immer zu Recht. „Wir haben fünf Studenten angesprochen, die Fußball gespielt haben. Sie haben uns gesagt, dass sie alle in einer WG wohnen. Das haben wir nach einer Ausweiskontrolle geglaubt“, erzählt Tüner. „Solche Situationen sind für Außenstehende natürlich nicht nachzuvollziehen.“ Am Freitagmittag sind nur vereinzelt Jogger und Spaziergänger unterwegs – kein Grund zum Eingreifen, keine Missverständnisse.

Keine böse Überraschung in Gaarden

Die KOD-Mitarbeiter fahren weiter nach Gaarden. Im Sport- und Bewegungspark sind die Skate- und Sportanlagen mit blau-weißem Flatterband abgesperrt. Unter der Woche waren die Bänder heruntergerissen worden, weil Jugendliche trotz des Verbots den Skatepark nutzen wollten. Das hat sich nicht wiederholt. Im Schützenpark oder am Karlstal haben Ordnungsdienst und Polizei mehr zu kämpfen. „Ein Kampf gegen Windmühlen“ nennt es Tüner.

Im Verlauf ihrer heutigen Runde haben die Ordnungshüter aber nichts zu bemängeln. An der Kiellinie und in Friedrichsort haben Restaurants und Geschäfte geschlossen, der Skatepark auf dem MFG-5-Areal ist leer, und im Park an der Forstbaumschule halten sich die Menschen auf ihren Decken liegend an den Sicherheitsabstand. „So soll es sein“, sagt Quade, der so trotz guten Wetters auf ein entspanntes Wochenende hofft.

