Kiel

Die Beamten postierten sich von 16 Uhr bis 18 Uhr an der Kreuzung und hielten in dem Zeitraum 15 Radfahrer an, die das Rotlicht der Ampeln missachteten. Acht weitere Fahrer wurden angehalten, weil sie den Radweg in falscher Richtung befuhren. Die Polizei kündigte an, dass weitere Kontrollen folgen werden.

Nicht die erste Fahrrad-Kontrolle

Bereits am 27. Oktober hat die Polizei Fahrradfahrer in der Innenstadt kontrolliert. Damals waren zwölf Beamte vom 2. Revier in Uniform und zivil an mehreren Standorten im Einsatz und stoppten dabei mehr als 30 Personen, die eine rote Ampel missachteten.