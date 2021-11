Kiel

Das Kieler Gesundheitsamt bietet diesen November zwei offene Impfsprechstunden für die Grippeschutzimpfung an. Kielerinnen und Kieler können sich am Montag, 22. November, und am 29. November jeweils von 9 bis 12 Uhr im Kulturforum Kiel (Andreas-Gayk-Straße 31) kostenlos gegen Grippe impfen lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Grippeimpfung in Kiel: Kostenlose Impfaktion im Kulturforum Kiel

Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Dazu zählen über 60-Jährige, Personen mit Vorerkrankungen, schwangere Frauen sowie Personen, die häufig mit Menschen aus den genannten Gruppen Kontakt haben. Für die Gruppe der über 60-Jährigen steht der von der Ständigen Impfkommission empfohlene Impfstoff zur Verfügung.

Interessierte sollten ihren Personalausweis und wenn möglich den Impfpass mitbringen. Zudem herrscht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Eine Impfung ist nicht möglich, wenn Symptome wie Halskratzen, Husten, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust vorliegen oder wenn Kontakt zu einer Person bestand, bei der eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde.