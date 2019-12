Kiel

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, sei sie alarmiert worden, weil den Nachbarn das Verhalten der Männer im Alter von 27, 29, 36 und 43 Jahren in der Barkauer Straße in Kiel-Kronsburg aufgefallen war. Mit einem blauen Ford Transit sollen diese mehrmals vor dem Haus geparkt, dort gearbeitet und anschließend den Besitzer bedrängt haben.

Die Polizei suchte die Umgebung ab und führte diverse Ermittlungsgespräche. Dabei sei herausgekommen, dass der Hausbesitzer bereits vierstellige Summen für Leistungen dieser vermeintlichen Handwerker bezahlt hatte.

Nach Vorfall in Kiel-Kronsburg : Fahrzeug der Handwerker durchsucht

Die Beamten informierten die Staatsanwaltschaft Kiel, die eine Durchsuchung des Fahrzeugs beantragte. Weil eine Richterin das bestätigte, durchsuchten die Polizisten den Wagen, fanden dort üppige Bargeldsummen und beschlagnahmten die Handys der vier Verdächtigen.

Die Ermittlungen laufen jetzt. Die Polizei ruft dazu auf, bei handwerklichen Angeboten an der Haustür besonders misstrauisch zu sein. Auch in der Nachbarschaft sollte jeder ein Auge offen halten und gegebenenfalls 110 anrufen.

