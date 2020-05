Die Baumaschinen sind auf dem Waldhof in Kiel angerollt: Das Auguste-Peters-Haus wird komplett umgebaut, saniert und erweitert, damit eine Krippengruppe für zehn Kinder unter drei Jahren eingerichtet werden kann. Denn der Bedarf an Kinderbetreuung ist in Kroog und Elmschenhagen immer noch sehr hoch.