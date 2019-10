Zum traditionellen Basar lädt der Krooger Waldhof am Sonnabend, 2. November, 12 bis 17 Uhr, ein. Ein Jahr lang haben die Teams und Klienten der Werkstätten und Ateliers ihre kreativen Ideen umgesetzt, um den Gästen wieder ein buntes Angebot in den Häusern am Rönner Weg 75 zu bieten.