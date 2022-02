Marty McFly in der Kieler Innenstadt? Den Protagonisten aus der Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ hatte es zwar nicht in die Nähe des Alten Marktes verschlagen, dafür aber seine Zeitmaschine: Einen DeLorean DMC-12. Grund dafür waren ein DeLorean-Experte, Filmregisseur Moritz Boll und die PSD Bank.