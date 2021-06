Kiel

Faszinierende Lichtbilder zeigt derzeit der Kieler Fotokünstler Christian Lux (56) in der „Kunst an der Ecke“-Ausstellung in den KN-Schaufenstern. „Lightpainting“ heißt die Technik, bei der mit Licht gemalt wird.

„Dazu kommen verschiedene Taschenlampen und Objekte zum Einsatz“, erklärt der Künstler. „Funken können beispielsweise durch Wunderkerzen oder durch brennende Stahlwolle erzeugt werden, sodass man auf den Fotos die Funkenspuren als Linien sehen kann.“ Die Bilder entstehen aus einem einzigen Bild. Dabei betragen die Belichtungszeiten oftmals bis zu drei Minuten.

„Lightpainting“ in den Schaufenstern der Kieler Nachrichten

In Falckenstein bietet der Künstler regelmäßig das sogenannte „Steelwoolfun an der Ostsee“ an. Bis zu 150 Menschen kommen hierbei an den Strand, um dem einzigartigen Schauspiel beizuwohnen und selbst Fotos zu machen.

„Steelwoolfun an der Ostsee“ wird nachgeholt

„Wegen Corona war das ja leider in letzter Zeit nicht möglich“, sagt Christian Lux. „Ich plane aber, jetzt bei den sinkenden Inzidenzzahlen, diese Nachtaktion nachzuholen.“

In den Schaufenstern der Kieler Nachrichten sind nicht nur Lichtbilder zu sehen, sondern auch Landschaftsaufnahmen und Kunstwerke, die er zusammen mit der Malerin Eveline Havertz geschaffen hat. Zudem stellt der Künstler und IT-Projektmanager in den KN-Schaufenstern auch einige „Upcycling“-Bilder auf altem Holz aus. "bac

Die Ausstellung läuft bis zum 8. Juli in den Schaufenstern des Verlags der Kieler Nachrichten, Fleethörn 1-7. Mehr: www.ch9x.de