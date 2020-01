Ein Mann und tausend Schätze

Kiel

Wollen Sie aufgeräumt ins neue Jahr starten? Dann dürfen Sie bloß nicht bei Hans-Joachim Oldenburg vorbeischauen. Sein kleiner Gebrauchtwaren-Laden in der Langen Reihe ist so vollgestopft mit „Schätzen“, dass man nur allzu schnell in Versuchung gerät.

Menschen aus aller Herren Länder geben sich hier die Klinke in die Hand. Touristen aus Kanada, Tokio, Australien und Amerika, die im benachbarten Hostel abgestiegen sind und ein typisch deutsches Erinnerungsstück suchen. Die Rentnerin von gegenüber, die ein Auge auf eine Porzellanfigur geworfen hat. Der Bankdirektor, der noch ein antikes Schränkchen für den Flur braucht.

Die einstige Ministerpräsidentin Heide Simonis war hier Stammkundin

Auch unsere frühere Ministerpräsidentin Heide Simonis war hier einst Stammkundin, bevor sie an Parkinson erkrankte. Warum sie alle zu Hans-Joachim Oldenburg kommen? Weil der 75-Jährige ein echtes Kieler Unikum ist.

Wer den Meister höchstpersönlich sprechen möchte, muss sich erst einmal durch den Laden kämpfen. Jede noch so kleine Ecke ist voll gestellt mit Kostbarkeiten oder „Gerümpel - je nach Betrachtungsart. In der hintersten Ecke direkt neben einer großen Standuhr sitzt er dann endlich. Hinter einem winzig anmutenden Schreibtisch.

„Schreibkram ist nicht gerade meine Stärke“, sagt er und stöhnt. „Aber ich hab’ inzwischen gelernt, dass ich die irdischen Gesetze einhalten muss. Dazu gehört eben auch das Briefeöffnen, die Buchführung und die Steuererklärung.“

Von Alkoholexzessen, Insolvenz und drei gescheiterten Ehen

Und im nächsten Atemzug erzählt Hans-Joachim Oldenburg von einer früheren Insolvenz, seinen drei gescheiterten Ehen, von Alkoholexzessen. „Inzwischen hab‘ ich eine starke Beziehung zu Gott“, sagt er. „Er gibt mir jeden Tag Anregungen.“

Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Hier in der Straße ist Hans-Joachim Oldenburg aufgewachsen. An der Ecke zum Ziegelteich hatten seine Eltern ein Lebensmittelgeschäft, nebenan wohnten sie. „Schon als kleiner Junge hab‘ ich geholfen“, erzählt er.

Champagner fürs ehemalige „King George“

Regale eingeräumt. Die umliegenden Büros mit Brötchen und Milch versorgt. Gurken für den selbst gemachten Eiersalat geschnippelt. Champagner und Salzstangen zum „King George“ gebracht, der damaligen Kultdisco in der Langen Reihe. „So hab‘ ich das Dienen gelernt.“

Nach einer Ausbildung zum Automobilgroßhandelskaufmann bei Schmidt & Hoffmann in Kiel und eineinhalb Jahren beim Bundesgrenzschutz steht er wieder hinter der Ladentheke seiner Eltern. 1968 übernimmt er das Geschäft. „16 Jahre später hab‘ ich dann dicht gemacht“, sagt er trocken. „Der Alkohol kam dazwischen.“

Vom Duft der Frauen und dem Geldverdienen

Mit Flohmärkten hält er sich über Wasser. Als er davon erzählt, leuchten seine Augen. Er liebt es, auf den Märkten mit den Menschen zu reden. Schwärmt vom Duft der Frauen und dem Geldverdienen. Noch immer besucht er regelmäßig Antikmärkte im Land.

Wie man Helmut Schmidt sprachlos bekam

In Hamburg bedient er eines Tages Altkanzler Helmut Schmidt und sagt ihm erst einmal gehörig die Meinung. „Der rauchte einfach zu viel und war doch schließlich ein Vorbild“, sagt Hans-Joachim Oldenburg. Dem Politiker gefiel die Kritik gar nicht. „Als ich erklärte, dass das Volk ihn liebt und sich eben Sorgen macht, war er erst einmal sprachlos.“

Manfred Krug liebte sein Röhrenradio

Immer wieder kaufen Promis bei ihm ein. So auch Ex-Tatort-Kommissar Manfred Krug, mit dem er über Röhrenradios fachsimpelt und eben Heide Simonis. Zwei Seelen, die sich gefunden haben.

Bei der SPD-Politikerin zu Hause rollt er Teppiche aus. Ruft sie an, wenn er ein neues Gemälde für sie hat. Besorgt ihr Silberkannen und einen antiken Schreibtisch für ihr Arbeitszimmer. „Zum Glück hab‘ ich ein untrügliches Gefühl für etwas Gutes“, sagt er lachend.

Stimmt das Gefühl, kauft er die alten Dinge an. Auf anderen Märkten, bei Haushaltsauflösungen, bei Privatkunden. Anfangs lässt er sich noch von Experten beraten, aber inzwischen ist er selbst ein wandelndes Lexikon.

Der Kieler Maler Jürgen Runge und Oskar Kokoschka

So weiß er beispielsweise alles über den Kieler Maler Jürgen Runge (1929-1992). „Er lernte bei Oskar Kokoschka und malte sogar Berglandschaften, für die er sich so schämte, dass er ein Pseudonym bei den Bildern nutzte“, erzählt er.

Seit November 1992 trinkt er keinen Schluck Alkohol mehr. „Ein Schamane hat mir dabei geholfen“, sagt er. Auch zu Auguren geht er. Frauen, die sein Energiesystem im Körper wieder in Harmonie bringen. „Klingt vielleicht spleenig“, sagt er augenzwinkernd. „Hilft aber.“

Ein Kunde sucht Rotter-Gläser aus Lübeck

Während des Gesprächs kommen immer wieder Kunden in den kleinen Laden in der Langen Reihe. Ein Mann sucht „Rotter-Gläser“ aus Lübeck. Ein Paar fragt an, ob er eine alte Singer-Nähmaschine geschenkt haben möchte. Ein anderer Besucher bringt Geld vorbei. „Der frühstückt immer bei mir“, sagt Hans-Joachim Oldenburg zur Erklärung. Sowieso hat er ein großes Herz für Menschen. Unter anderm geht ihm auch ein ehemaliger Drogenabhängiger zur Hand.

Nebenbei verdient sich der Kieler Geld als Hausmeister

Das Geld fließt trotzdem nicht in Strömen. „Es lief schon mal besser“, sagt er. Um über die Runden zu kommen, macht er sich als Hausmeister für die Volksbank und andere Vermieter in der Langen Reihe nützlich. Schnee fegen, Kippen aufsammeln, verstopfte Klos wieder zum Laufen bringen.

Auch als eine Art „Tatort-Reiniger“ ist er aktiv. Tote, die vier Wochen in der Wohnung gelegen haben, sind ihm nicht fremd. Genauso wenig wie Messie-Haushalte. „Das macht mir alles nichts aus“, sagt er. „Ich hab’ keine Angst vor Arbeit.“

An weltlichen Dingen hänge er eh nicht. Seine 82-Quadratmeter-Wohnung in der Langen Reihe sei nicht opulent eingerichtet. Ohne mit der Wimper zu zucken, würde er alles verkaufen. Derweil betritt eine neue Kundin sein Geschäft. Die Frau hat sich in die beiden Ledersessel verliebt, die vor der Ladentür die Menschen anlocken sollen. Schnell ist sie sich mit Hans-Joachim Oldenburg handelseinig. „Wir schließen“, sagt er strahlend und sitzt wenig später in seinem Kombi mit Hänger. Sessel ausliefern.

