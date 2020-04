Kiel

Niemand soll alleine sterben. Doch wie soll das gehen, wenn schwache Menschen an Covid-19 erkrankt sind und isoliert in ihren Quarantänezimmern im Krankenhaus liegen? Wenn Sterbenskranke im Hospiz ihre letzten Stunden und Tage verbringen und kein Besuch mehr Zugang bekommt? Oder wenn Einsame in ihren vier Wänden zu Hause still von der Welt gehen müssen? Der Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein startet jetzt ein außergewöhnliches Projekt im ganzen Land mit dem Titel „Digitale Sterbebegleitung.“ Unterstützer werden gesucht.

Initiator der Aktion ist Prof. Roland Repp. Der Chefarzt der 2. Medizinischen Klinik des Städtischen Krankenhauses Kiel ist zudem Vorsitzender des landesweiten Hospiz- und Palliativverbandes. „Das Problem des ,einsamen Sterbens’ fliegt uns allen grad quasi um die Ohren – und wir sprechen hier aktuell zum Glück nur über einen sehr kleinen Teil von Covid-19-Erkrankten“, sagt der Mediziner.

Doch das könnte sich in den nächsten Wochen ändern. Wie schaffen wir es, dass wichtige Kontakte auch in der aktuellen Situation aufrechterhalten werden? Dass es trotz Kontaktverboten und Besuchssperren einen Austausch gibt? Moderne Tablets sollen die Retter in der Not sein.

Per Videoanruf mit Menschen in Verbindung treten

„Digitaler Kontakt ist besser als gar kein Kontakt“, sagt Roland Repp. Er möchte Betroffenen „idiotensichere“ Tablets zur Verfügung stellen. „Die Geräte gehen an, wenn man sie hochhebt. Aus, wenn man sie hinlegt. Die Bedienung ist wirklich sehr, sehr einfach“, sagt der Chefarzt.

Per Videoanruf kann so die Verbindung zu Angehörigen aufrechterhalten werden. Angedacht ist aber auch ein Austausch mit Fachleuten. Beispielsweise mit dem Krankenhaus-Seelsorger oder dem Palliativ Care Team.

„Nicht immer ist es erforderlich, dass eine Fachkraft direkt im Krankenzimmer anwesend ist“, so Repp. „Bei kleinen Nachfragen oder Unsicherheiten reicht oftmals die Videotelefonie.“ Das spare zudem Hygienematerial, denn das mühsame Vermummen mit Schutzanzügen falle dabei weg.

2000 Hospizbegleiter sind mit der Corona-Krise schlagartig arbeitslos geworden

Ganz wichtig sind die Tablets aber noch für eine weitere Gruppe: Für die über 2000 Hospizbegleiter in Schleswig-Holstein. Die hoch qualifizierten Ehrenamtler sind mit der Corona-Krise schlagartig ins Aus katapultiert worden.

Um das Virus nicht womöglich unwissentlich an Schwerkranke und Sterbende weiterzugeben, dürfen sie Menschen nicht mehr auf ihrem letzten Weg begleiten. „Die Videotelefonie kann auch hier den Kontakt aufrechterhalten“, freut sich Roland Repp.

Größtmögliche Unterstützung bekommt er dabei von der Hospiz-Initiative Kiel. „Wir wollen natürlich nach Kräften helfen, dieses Projekt so schnell und so wirkungsvoll wie möglich anlaufen zu lassen“, sagt Geschäftsleiterin Regina Barthel. Die Hospiz-Initiative wird für das neue Projekt die Begleitungen koordinieren.

Mit Spendengeldern neue Tablets kaufen

Trotzdem ist Roland Repp noch auf viel Unterstützung angewiesen. „Wir hoffen auf Spenden“, sagt er, „damit wir möglichst viele Tablets anschaffen können.“ Während im Hintergrund gerade qualifizierte ehrenamtliche Sterbebegleiter gewonnen werden, startet das Projekt diese Woche mit zunächst zehn Android-Geräten im Städtischen Krankenhaus Kiel. Gespendet wurden sie von der Vater Unternehmensgruppe.

Weitere 25 Geräte werden gerade eingerichtet, um ebenfalls verteilt zu werden. Angedacht ist es, Krankenhäuser, Hospiz- und Palliativeinrichtungen im gesamten Lande auszustatten.

Aber auch Menschen, die zu Hause sterben wollen, sollen bedacht werden. Ein Teil der Spendengelder soll zudem in LTE-Karten, die für die Internetverbindung sorgen, fließen und in Helfer für eine Hotline. Für den schnellen Draht zu Computerfachleuten wird noch nach ehrenamtlichen Unterstützern gesucht.

Hilfe gibt es von Informatikstudenten der CAU

„Es soll eine Hotline-Struktur geschaffen werden, sodass Bedienungsprobleme von diesen ehrenamtlich Tätigen direkt gelöst werden können“, sagt Professor Repp. Die Helfer können sich direkt auf die Tablets „schalten“ und bei der Bedienung oder bei Technikproblemen helfen.

Das Institut für Informatik an der CAU habe bereits seine Unterstützung zugesagt. So werden Informatikstudierende dabei helfen, die Tablets einzurichten und auch die Notfall-Steuerung mitbegleiten. Dennoch werden noch viele Menschen mehr gebraucht, die helfen wollen.

Claudia Ohlsen, die Geschäftsführerin des Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein, ist begeistert von dem Projekt. „Niemand soll trotz Isolation und Zugangsbeschränkungen zu Hause und in Einrichtungen alleine sterben“, sagt sie. „Auch in Zeiten von Corona ist uns wichtig, unsere Menschlichkeit und Solidarität Schwersterkrankten gegenüber nicht zu vergessen und letzte Kontakte zu ermöglichen.“

Wer helfen möchte, kann sich an Geschäftsführerin Claudia Ohlsen wenden, per Mail an ohlsen@hpsh.de oder per Telefon 0171/3134137. Weitere Infos: www.hpsh.de

Für das Projekt „digitale Sterbebegleitung“ hat der Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein e.V. ein Spendenkonto eingerichtet.

IBAN: DE12210501701002898367

BIC: NOLADE21KIE

Förde Sparkasse

