Ein Hauch von Olympia beim Kiel-Lauf 2019

Während auf den Feldern noch die Nebelschwaden durchzogen, herrschte in der Kieler Innenstadt bereits Volksfeststimmung. Der größte Volkslauf Schleswig-Holsteins – abgesehen vom Teamevent „Lauf zwischen den Meeren“ - lockte am Sonntagvormittag wieder einmal über 10.100 Läufer und zahlreiche Zuschauer auf die Kieler Straßen.

Gekleidet in Laufshirts in der „einzig wahren Kiellauffarbe“ - gelb - zogen Jung und Alt ihren Runden vom Rathausplatz über die Kiellinie, die Berge hoch im Düsternbrooker Gehölz und zurück über die Partymeile der Holtenauer Straße.

Während bei den Bambini noch der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stand, wehte im größten Feld, den 10,5 Kilometern, ein Hauch von Olympia. Denn schließlich siegten hier die beiden Lokalmatadore Steffen Uliczka in 32:33 Min. und Maya Rehberg in 38:44 Min. (beide SG TSV Kronshagen/ Kieler TB), die 2012 bzw. 2016 jeweils über die 3000-m-Hindernissstrecke an den Olympischen Spielen teilnahmen.

Kenianer gewinnt Halbmarathon

Richtig schnell ging es allerdings auch auf der Halbmarathonstrecke zur Sache, wo bei den Männern der Kenianer Emmanuel Sikuku in 1:02:27 Std. als Erster die Ziellinie überquerte. Bester Schleswig-Holsteiner war in neuer persönlicher Bestzeit von 1:16:44 Std. Nils Neumann vom TuS H/M, der mit der Regensburgerin Thea Heim noch der schnellsten Frau in 1:15:28 Std. den Vortritt lassen musste.

„Das ist doch egal“, erzählte der Lokalmatador Nils Neumann im Ziel und verriet strahlend: „Es hat einfach so Spaß gemacht sich vor heimischer Kulisse an die schnellsten Frauen heften zu können.“

Jessica Ehlers schnellste Kielerin

Von den Zuschauermassen am Seitenrand ließ sich auch die erste Kielerin Jessika Ehlers (Zippel‘s Runaways) zu einer schnellen Zeit peitschen: „So schnell sollte ich eigentlich gar nicht laufen“, verriet die Viertplatzierte, die sich aktuell auf ihren nächsten Marathon vorbereitet, nach 1:19:25 Std.

Davon noch etwas entfernt und doch schon auf dem obersten Kiellaufpodest standen zudem die Schülerlaufsieger Hauke Trost ( TSV Flintbek) und Leni Rose über drei Kilometer sowie Felix Oldenburg (Hans-Geiger-Gymnasium) und Sarah Dohse ( USC Kiel) über sechs Kilometer. Den Kurzlauf gewannen Triathlet Silas Köhn in 17:59 Min. und Ex-Nationalmannschaftsmitglied Isabell Teegen in 18:54 Min.

