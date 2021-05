Kiel

Das wird ein langer Weg: Am Sonntag, 30. Mai, will Ulli Thessmann von Eckernförde nach St. Peter-Ording laufen. Das sind 100 Kilometer. Eine Strecke, die der 38-Jährige noch nie zuvor bewältigt hat. Aber an diesem Tag möchte der Wahl-Kieler an seine Grenzen gehen, um möglichst viele Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Mit dem Geld soll ein Sport-Projekt für Menschen aus Schleswig-Holstein unterstützt werden, die an Multiple Sklerose (MS) erkrankt sind.

Seine Mutter erkrankte vor 15 Jahren am Multipler Sklerose

Ulli Thessmann weiß, wie schwer das Leben mit MS sein kann. Seine Mutter Jutta (62) hat seit 15 Jahren diese Diagnose. „Mal geht es ihr besser, mal schlechter“, sagt er. Die Krankheit wurde nicht gleich bemerkt, weil sie schleichend voranschreitet. In Hennstedt (Kreis Dithmarschen) hatten seine Eltern einen landwirtschaftlichen Betrieb. „Irgendwann war meine Mutter nur noch erschöpft und müde“, erzählt er. Auch das Sehen sei immer schlechter geworden.

Heute sei sie mithilfe von Medikamenten und einem Rollator noch relativ gut unterwegs. „Studien haben ergeben, wie gut Sport bei der Krankheit hilft“, sagt er. So entstand die Idee für den 100-Kilometer-Ultramarathon. Mit seinem Lauf möchte er das Projekt „MS=Mach Sport“ der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft Schleswig-Holstein unterstützen. „Yoga, Schwimmen, leichtes Laufen - all das kann MS-Patienten helfen, besser mit der Krankheit zurechtzukommen.“

Im Februar hat Ulli Thessmann mit dem Training angefangen

Seit Februar hat Ulli Thessmann eifrig trainiert. Nun fiebert er dem Wochenende entgegen. „Alle zehn Kilometer gibt es für mich einen Versorgungspunkt auf der Strecke“, erzählt er. Dort halten Bekannte von ihm kleine Snackboxen beispielsweise mit Kartoffelbrei samt Avocado-Mus und Bananenscheiben bereit. Dazu gibt es Elektrolyt-Getränke. Den Lauf selbst absolviert er mit seinem Laufrucksack, in dem zwei Trinkflaschen gefüllt mit Wasser mit Meersalz stecken.

In Kiel gründete er den „Schrevenrunner“ mit

Übers Laufen selbst muss man Ulli Thessmann nicht mehr viel beibringen. Schon als kleiner Junge hat er die Laufschuhe geschnürt. In Kiel kennen ihn viele durch die Laufgruppe und Online-Plattform „Schrevenrunner“, die er als Student mitgegründet hat.

Hauptberuflich arbeitet Ulli Thessmann in einem Technologie-Unternehmen in Kiel. Nebenbei berät und trainiert er als Ausdauer-Coach Menschen aus ganz Deutschland. „Es ist so wichtig, sich fit zu halten“, sagt er. „Dabei kommt es gar nicht auf die Zeiten oder Strecken an, sondern vor allem aufs Tun.“

Auf die Strecke am Deich an der Westküste entlang freut er sich besonders

Seine Strecke von Eckernförde bis St. Peter-Ording hat er professionell durchgeplant. Alle Baustellen, Abzweigungen genau im Blick. So geht es über Vogelsang und Fleckeby vorbei am Dannewerk-Wall über Simonsberg bei Husum und Westerhever bis nach St. Peter. „Vor allem auf das Endstück am Deich freue ich mich sehr“, sagt er. „Die Natur ist dort ein Traum.“

Um 6 Uhr am Sonntag wird er starten. Eine Großtante um zwei Ecken wird ihn auf dem E-Bike begleiteten und teilweise auch den Lauf filmen. Auf dem Youtube-Kanal von „Schrevenrunner“ kann jeder dann den 100-Kilometer-Ultramarathon verfolgen.

„Ich hoffe, alles klappt“, sagt er. Denn bisher ist er maximal 60 Kilometer am Stück gelaufen. Die Herausforderung, so der Ausdauer-Coach, seien vor allem der Rücken und die Gelenke bei so einer langen Strecke. So hat er in den vergangenen Wochen und Monaten neben seinem Lauftraining viele Radfahr-Einheiten und Krafttrainings-Phasen mit eingebaut.

„Mit meinen 1,89 Metern Länge und 88 Kilo habe ich nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen Langstreckenlauf“, sagt er und muss selber grinsen. Denn das hält ihn keineswegs von dem Projekt ab. Gegen 18 Uhr am Sonntag so hofft er, wird er am Ziel sein.

Seine Frau Julia (32) und die beiden gemeinsamen Töchter Wilma (3) und Lotte (10 Monate) halten derweil daheim die Stellung. „Lange Autofahrten sind noch nichts für meine Mädels“, sagt er. Aber seine Mutter Jutta wird am Endpunkt, der Strandbar 54 Nord, vermutlich auf ihn warten. „Jetzt darf ich nur nicht auf den letzten Metern noch krank werden“, sagt Ulli Thessmann. Aber das wird schon. Wenn Corona endlich vorbei ist, möchte er seinen Ein-Mann-Lauf übrigens zu einem Ultra-Event für alle ausweiten.

Wer den Lauf für Menschen mit MS mit einer Spende auf der Plattform „Betterplace“ unterstützen möchte: www.Schrevenrunner.com/Spendenaktion