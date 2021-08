Kiel

Der Freitag und der Sonnabend stehen in Kiel ganz im Zeichen des Wassers: Mit dem „Lighthouse Swim“ wird am Sonnabend eine Premiere auf der Förde gefeiert: Die erste Auflage des Freiwasserschwimm-Events ist gleichzeitig eine sportliche Herausforderung – und auch eine Möglichkeit, auf die Bedeutung des Meeresschutzes aufmerksam zu machen. Und die Nachfrage ist groß: Der erste Kieler „Lighthouse Swim“ ist mit 100 Anmeldungen bereits ausgebucht.

Helfer begleiten die Schwimmer in Kajaks

Und darum geht es bei der Veranstaltung von Kiel-Marketing und dem Verein The Bay Areas: Ab 10 Uhr startet das Langstreckenschwimmen am Strand von Schilksee. Die Teilnehmer werden durch die Ostsee vorbei an den Leuchttürmen in die innere Kieler Förde schwimmen – wahlweise mit einer Distanz von vier oder 14 Kilometern. Für die Vier-Kilometer-Strecke ist das Ziel kurz vor dem Friedrichsorter Leuchtturm erreicht. Für die 14 Kilometer geht es weiter quer rüber auf die Ostuferseite, durch die Innenförde, bevor die Strecke auf Höhe des Marinearsenals wieder zurück ans Westufer führt und ihr Ziel beim Camp 24/7 an der Kiellinie findet. Die Schwimmer werden individuell von Helfern in Kajaks begleitet und auf der Langstrecke mit Essen und Trinken versorgt.

Zuschauer können das Spektakel auf dem Wasser vom Land verfolgen. Einen besonders guten Blick auf die Schwimmer, die die Langstrecke wählen, hat man von der Ostuferseite zum Beispiel in Mönkeberg, Möltenort oder am kleinen Strand von Hasselfelde.

Cinemare Pop-up Festival an der Kiellinie

Im Areal des Cinemare Pop-up Festivals an der Kiellinie wird ab 17 Uhr auf der Bühne ein buntes Programm starten. Anschließend präsentiert Ana Blanco, die Leiterin des Cinemare Schwesterfestivals International Ocean Film Festival San Francisco den legendären Open-Water-Swimming-Film „Kim Swims“, gefolgt von Live-Musik bis 22 Uhr.

Bereits am Freitag wird es ein Vorprogramm zum Lighthouse Swim beim Cinemare Ocean Pop-up an der Kiellinie geben. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer wird die Veranstaltung um 18 Uhr eröffnen. Ab 19 Uhr wird der Extremschwimmer und Botschafter der Deutschen Meeresstiftung, André Wiersig, von seinen Abenteuern auf den Weltmeeren berichten. Beim Lighthouse Swim wird er die Langstrecke schwimmen. Im Anschluss spielt die Kieler Band Coast Guards Live-Musik bis 22 Uhr.

Viertes Wochenende für den Bootshafensommer

Parallel zum Lighthouse Swim geht der Bootshafensommer in der Innenstadt in die nächste Runde. Am Freitag stehen ab 15 Uhr die Künstlerin Jane Doe, die Nordlichter Caruso, die Singer/Songwriterin Katja, Tabula Rasa und Bilbao auf der schwimmenden Bühne. Den Abschluss am Abend machen um 21.45 Uhr Olympya mit einer Mischung aus Rock- und Popmusik.

Am Sonnabend, 14. August, beginnt das Bühnenprogramm um 15 Uhr mit dem Singer/Songwriter Patrick Mellow. Anschließend wird um 16.15 Uhr das Duo Kallisto die Bühne übernehmen. Mit einer Mischung aus Indie und Folk folgt um 17.30 Uhr Fin Dawson und um 18.45 Uhr die Schmidtkapelle Rauno. Um 20 Uhr leitet die Band Plastic Skanksters in einen Abend voller Ska ein. The Surfits beenden ab 21.45 Uhr das vierte Wochenende des diesjährigen Bootshafensommers.