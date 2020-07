Die Spendenaktion „Vereinsheim“ will Sportvereine in Kiel und der Region unterstützen, die unter der Corona-Krise leiden. Die Idee: In den Märkten von Famila und Markant gibt es Bier von Lillebräu mit verschiedenen Club-Logos. Von jeder verkauften Flasche bekommen die lokalen Vereine 50 Cent.