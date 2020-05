Wenn Essengehen in Kiel zum Abenteuer wird

Kiel

Darauf haben einige sehnsüchtig gewartet: Die Restaurants und Cafés sind wieder geöffnet. Doch wer jetzt nett speisen will, muss einiges beachten.

Nur mit Maske ins Lokal, beim Toilettengang Mund-Nase-Schutz tragen, höchstens zwei Haushalte an einem Tisch, Kontaktdaten beim Betreiber angeben, Abstand zu anderen Gästen einhalten, spätestens um 22 Uhr nach Hause gehen.

Kompliziert? Mit etwas Übung geht‘s vielleicht. In den Innenstadt-Lokalen herrschte am ersten Tag jedoch noch eine zögerliche Ruhe.

Wieder Mittagstisch im Werkstatt-Café

Ein wenig verunsichert steht Mitarbeiterin Andrea Oberg (49) im Gastraum des Werkstatt-Cafés in der Kieler Dahlmannstraße. Zwei Gäste hat sie jetzt zur Mittagszeit. „Normalerweise ist der Montag eigentlich ein guter Tag“, sagt sie. „Das dauert wohl noch etwas, bis sich herumspricht, dass wir wieder geöffnet haben.“

Die Maskenpflicht fürs Personal findet sie „etwas gruselig“. „Wir leben von Mimik und Gestik, um den Gästen das Gefühl zu geben, sie sind willkommen.“

Deshalb hat sie sich über Bekannte, die im Medizinbereich arbeiten, ein Profi-Gesichtsvisier bestellt und bedient nun so. Jeder zweite Stuhl ist mit gelben Bändern abgesperrt, um den vorgeschriebenen Abstand der Gäste einzuhalten. Ein Tisch in der Mitte ist mit einem Reservier-Schild versehen, sodass sich dort niemand hinsetzt.

Mit Cassoulet gegen die Corona-Krise

Als Andrea Oberg vom etwas eingeschränkten Mittagstisch mit vier statt sonst fünf Gerichten erzählt, strahlt sie. „Heute gibt es Cassoulet mit Schweinefilet“, erzählt sie. „Das ist ein französischer Gemüseeintopf, der super lecker schmeckt.“ Michael Kuhlmann, der an einem der kleinen Tische sitzt, nickt. „Wirklich köstlich“, sagt er.

Der 52-Jährige arbeitet als Professor im Zoologischen Museum um die Ecke. Regelmäßig hat der Bienenexperte, nach dem sogar eine Bienenart benannt ist, vor Corona hier im Werkstatt-Café sein Mittag gegessen. Die vergangenen Wochen musste ein Butterbrot reichen. „Ich freue mich sehr, dass jetzt wieder ein bisschen Normalität in unseren Alltag einkehrt. Verbunden mit der Hoffnung, dass es nicht so locker und entspannt wird, dass wir dafür büßen müssen.“

Gäste wollen wieder die heimische Wirtschaft unterstützen

Am Alten Markt haben sich Mantas Slusnys (30) und Veronica Lonski (24) zum ersten Geschäftsessen nach dem Lockdown in der „Burger Bank“ verabredet. „Das ist ein guter Schritt nach vorn“, sagt Mantas Slusnys, der aus Litauen stammt und seit 2007 in Kiel lebt. „Außerdem können wir so die heimische Wirtschaft wieder unterstützen.“

Angst vor einer möglichen Quarantäne haben beide nicht. Obwohl ein Restaurantbesuch genau das bedeuten könnte. Sollte nämlich einer der anderen Gäste später an Corona erkranken, werden alle Mitgäste genau dazu verdonnert - egal, ob sie Symptome haben oder nicht.

Mehr als 50 Gäste sind nicht erlaubt

Geschäftsführer Turgay Agri von der „Burger Bank“ hat da ganz andere Sorgen. Seit Tagen hat er am Hygienekonzept für seine drei Lokale (Burger Bank, Kieler Brauerei, Tom Kyle Brauhaus und Sportsbar) gewerkelt.

Bauchschmerzen machen ihm dabei die Personenbeschränkungen der Landesregierung. 50 Gäste sind als Maximum erlaubt, drinnen und draußen zusammengerechnet. „Eine Katastrophe“, sagt er. Genauso wie die Öffnungszeiten bis 22 Uhr. „Jetzt versuche ich, dass meine Gäste zumindest bis zum Ende der Fußballspiele in meiner Sportsbar bleiben dürfen.“

Große Freude aufs gemeinsame Essengehen

Mit einem verschmitzten Lächeln ist dagegen Otto Kobarg (84) in der Stadt unterwegs. Der Kieler hat sich mit seinen Freunden Ilse (77) und August Nitschmann (81) zum Steak verabredet. Die drei kennen sich vom Verein der Musikfreunde.

„Als wir von den Neuregelungen hörten, haben wir sofort im Block-House reserviert“, erzählt Ilse Nitschmann. Mit Mund-Nasen-Schutz geht es nun ins Lokal. Das Abenteuer „ Essengehen in Corona-Zeiten“ kann beginnen.

