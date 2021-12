Die Stadt Kiel will nicht selbst Luftfilter für Klassenräume an Kieler Schulen kaufen. Sie macht die Anschaffung davon abhängig, ob Bund und Land sie fördern. So steht es in einem Ratsbeschluss, der die Mehrheit von SPD, CDU und Grünen fand. SSW und FDP scheiterten mit ihren Haushaltsanträgen dazu.