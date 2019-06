Kiel

Am Donnerstag, den 30. Mai 2019, kam es zwischen 13 und 14 Uhr zu einer Körperverletzung in einem KVG-Bus der Linie 34 in Richtung Hauptbahnhof Kiel. Nun sucht die Polizei Zeugen und eine Personengruppe von fünf Männern.

An der Bushaltestelle Teplitzer Allee stieg eine Gruppe junger Männer in den Bus ein und fiel durch lautes Singen, Streiten und Biertrinken auf. Ein Mann aus dieser Gruppe soll sich einem 15-jährigem Mädchen, die im hinteren Teil des Busses saß, genähert haben. Nachdem der Beschuldigte sie mit Bier beschüttet haben soll, soll er ihr ins Gesicht geschlagen haben.

Die Personengruppe wird wie folgt beschrieben: Fünf Männer, ca. 20- 30 Jahre alt, vermutlich deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter kennen oder den Tathergang beobachtet haben. Diese können sich unter 0431-160 3333 bei der Polizei melden.

