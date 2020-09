Kiel

Demnach sollen zwei Polizisten den Mann gegen 9 Uhr am Dienstag in der Straße Kesselschmied kontrolliert haben. Während der Personenkontrolle sahen die Beamten, dass der Mann nach einem Metallrohr in seinem Wagen griff.

55-Jähriger drohte in Kiel-Gaarden mit Metallrohr und sprühte Reizgas

Sie hätten ihn zunächst daran hindern können, kurze Zeit später aber habe sich der Mann allerdings aus der Fixierung losgerissen, einem Polizisten ins Gesicht geschlagen und beide mit dem Metallrohr bedroht. Einer der Polizisten habe aufgrund des nahenden Angriffs den Gebrauch seiner Waffe angedroht, woraufhin der 55-Jährige das Rohr niederlegt haben soll und die Beamten mit Reizgas besprühte.

Anzeige

Erst mit Unterstützung eines zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten des Bezirksreviers konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden.

Weitere KN+ Artikel

Angreifer kam in Fachklinik

Während der Festnahme beleidigte der Mann die Polizisten. Da er auf dem Revier weiterhin auffällig war, wurde ein Amtsarzt zurate gezogen, der den 55-Jährigen in eine Fachklinik einwies.

Der 43-jährige Polizeibeamte ist bei der Festnahme am Rücken verletzt worden und kann vorerst nicht arbeiten. Der 30 Jahre alte Polizist und seine 26-jährige Kollegin erlitten neben Augenreizungen verschiedene Prellungen und Schürfwunden.

Kiel-Gaarden : Mann hatte Messer bei sich

Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands, Beleidigung und Bedrohung wurde eingeleitet. Da er außerdem zwei Messer hatte, wurde ein weiteres Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Kiel.