Kiel

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes im Torfmoorkamp 10. Nach Angaben der Polizei näherte sich der Täter dem Rentner, als er in sein Auto einsteigen wollte und entriss ihm seine Geldbörse. Anschließend flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in Richtung Elfriede-Dietrich-Straße und weiter in Richtung Steenbeker Weg.

Der Räuber soll ein südländisches Aussehen haben, etwa 30 Jahre alt sein und einen Drei-Tage-Bart tragen. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen, kurzen Hose, einem beigen Langarmshirt und einem hellem Basecap. Bei dem schwarzen Fahrrad soll es sich um ein sportliches Modell gehandelt haben.

Zeugen des Raubes werden gebeten, sich unter 0431-160 3333 bei der Kriminalpolizei zu melden.

