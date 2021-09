Einsatz am Hauptbahnhof in Kiel - Mann sucht verlorene Sachen in Gleisen und sorgt für Zugverspätung

Ein 44-Jähriger lief am Montagabend zwischen ausrangierten Zügen am Kieler Hauptbahnhof auf den Gleisen umher. Laut Bundespolizei hatte er seinen Rucksack und weitere Sachen verloren und wollte den Zug suchen, in dem er diese vermutete. Durch die Aktion hatten einige Züge Verspätung.