Kiel

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stiegen die beiden späteren Geschädigten am Mittwoch gegen 12.30 Uhr gemeinsam aus dem Bus an der Haltestelle in der Hardenbergstraße aus. Ihren Angaben zufolge sei ihnen ein Mann auf einem Fahrrad bis zu ihrer Wohnung in der Holtenauer Straße 163 gefolgt. Kurz nachdem die beiden Frauen den Hausflur des Mehrfamilienhauses betreten hätten, seien ihnen von dem Mann die Ketten vom Hals gerissen worden. Anschließend sei der Täter lediglich mit einer der beiden Kette auf seinem Fahrrad in Richtung Wik geflohen. Eine anschließende Fahndung blieb erfolglos. Bei der erbeuteten Kette handelte es sich um eine Panzerkette aus Gold. Ihr Wert soll im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Täter etwa 35 Jahre alt und kräftig gebaut

Nach Angaben der beiden Geschädigten, die bei dem Überfall nicht verletzt wurden, sei der Täter zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß, etwa 35 Jahre alt und kräftig gebaut gewesen. Er trug ein schwarzes T-Shirt ohne Aufdruck, eine enge kurze Sporthose, bei der es sich gegebenenfalls um eine Radler-Hose gehandelt haben könnte und ein schwarzes Cap. Er habe keinen Bart gehabt. Das Fahrrad beschreiben die Opfer als sportliches Modell, das neu wirkte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer die Tat beobachtet oder den Mann in der Nähe des Tatorts gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431-160 3333 zu melden.

