Kiel

Ein offenbar alkoholisierter Mann hat laut Bundespolizei am Sonntag im Kieler Hauptbahnhof in einem Supermarkt einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma eine Flasche über den Kopf gezogen. Der 33-Jährige sollte aus dem Markt geführt werden, nachdem er sich weigerte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und gegen die Scheibe an der Kasse gespuckt haben soll.

Mitarbeiter der Sicherheitsfirma brachten den Mann zu Boden

Nach dem Angriff mit der Flasche konnten Mitarbeiter der Sicherheitsfirma den 33-Jährigen zu Boden bringen und Unterstützung durch die Bundespolizei rufen. Nach Angaben der Streife war der Mann weiterhin aggressiv und konnte erst zur Wache gebracht werden, nachdem er mit Handschellen gefesselt worden war.

Laut Bundespolizei konnte erst ein zur Wache gerufener Arzt den Mann beruhigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkohol-Test habe bei dem 33-Jährigen einen Wert von 1,78 Promille ergeben. Er durfte die Dienststelle später wieder verlassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.