Nachdem ein 31-Jähriger festgenommen werden konnte, weil er am Dienstagabend, 3. November, in Kiel-Gaarden eine Frau mit einem Fahrradschloss gewürgt hatte, wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Der mutmaßliche Täter sitzt nun in U-Haft, gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.