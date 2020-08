Kiel

"Es ist doch toll, zu denen zu gehören, die Vorreiter sind und nicht zu denen, die hinterherhinken", sagt Frauke Wiprich, Leiterin für Internationales und Nachhaltigkeit der Stadt. Der Nachhaltigkeitspreis 2021, den Kiel in diesem Jahr gewonnen hat, sei Bestärkung und Ermahnung zugleich. "Wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn es noch viel zu tun gibt", so Wiprich.

Angebote vom Camp 24/7 für Kinder und Jugendliche in Kiel

Besondere Erwähnung bei der Vergabe des Preises fand das Camp 24/7, das sich schon bei der Bewerbung maßgeblich beteiligt hatte. Das Camp bietet ein großes Angebot an thematischen Segeltörns, Vorträgen und Workshops zum Thema Meeresschutz und Klimawandel. Kindern und Jugendlichen Segeln in einem verantwortlichen Umgang mit der Ressource Meer beizubringen, ist dem Projekt ein wichtiges Anliegen. "Wenn wir mit den Kindern Kuttertouren machen, sammeln wir häufig den Müll in der Förde ein. Die Kinder sind überrascht, was alles so im Meer schwimmt", erzählt Jonathan Hartmann, Geschäftsbereichsleiter von Sailing & Business im Camp 24/7. Auf diese Weise könne man die junge Generation auf spielerische Weise für Umweltschutz sensibilisieren. Dass an jedem Kurs mindestens zwei sozial benachteiligte Kinder teilnehmen können, gehört genauso zum Nachhaltigkeitsprogramm, dem sich das Camp verschrieben hat.

"Die meisten denken beim Thema Nachhaltigkeit direkt an Umweltschutz, es gehört aber noch viel mehr dazu. Auch soziale und ökonomische Aspekte werden einbezogen", erklärt Frauke Wiprich. So auch bei den 17 "Sustainable Development Goals", auf die sich die Vereinten Nationen bis 2030 geeinigt haben. "Keine Armut" kommt dort genauso zur Sprache wie Klimaschutz, Geschlechtergleichheit oder hochwertige Bildung. Die Stadt Kiel hat 17 sogenannte SDG-Hocker angefertigt, die das Camp 24/7 an der Kiellinie seit dieser Woche ausstellt. Außerdem wird bei der Kieler Woche zum ersten Mal ein neuer Optimist zum Einsatz kommen, der auf seinem bunten Segel die SDGs präsentiert.

Konkrete Beispiele für Kiel

Auch wenn die 17 Entwicklungsziele globale Visionen seien, für die sich Entwicklungsländer genauso wie Industrieländer einsetzten, sieht Frauke Wiprich auch die Kommunen als zentrale Akteure. In Kooperation mit Kiel Marketing ist ein Flyer entstanden, der Kieler Projekte vorstellt, die sich schon für die Umsetzung der 17 Ziele engagieren."Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der erklärt werden muss. Wir haben versucht, das anhand konkreter Beispiele besonders griffig zu gestalten", sagt Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel Marketing. "Unser Ziel ist es, die Ansätze sichtbar zu machen und Anregungen zu schaffen", so Wanger.

Hannah Küppers