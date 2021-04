Kiel

Als neue Stellvertreterin wurde Friederike Wenk (SPD) gewählt. Sie übernimmt damit das Amt von Triebel.

Geplant war der Wechsel an der Spitze des Gremiums schon etwas länger: Walczak ist für den neuen Sportamtsleiter Philip Schüller zum 1. April in die SPD-Ratsfraktion nachgerückt. In der Sitzung des Ortsbeirates (OBR) am Mittwochabend erklärte Walczak dann nur noch knapp: „Jetzt muss ich noch meinen Rücktritt erklären, was ich hiermit tue. Es war schön mit Ihnen.“

Nachdem Triebel auf Walczaks Vorschlag hin zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde, erhielt der ehemalige Stellvertreter die kleine Tisch-Glocke, mit der die Sitzungen des Gremiums eröffnet werden. „Die wird mich in die Lage versetzen, Gehör zu finden“, sagte Triebel und legte mit einem Abschiedsgeschenk für Walczak nach.

Ein Megafon als Abschiedsgeschenk für Benjamin Walczak

Er überreichte ein Megafon. „Es soll Dich in die Lage versetzen, bei Deinen Aktionen ausreichend Gehör zu finden“, so Triebel mit Blick auf Walczaks Engagement für den Stadtteil und die Kommunalpolitik. Endgültig war der Abschied am Mittwoch aber noch nicht: Walczak bleibt noch einfaches Mitglied im Ortsbeirat, bis seine Nachfolge durch die Ratsversammlung benannt wurde.

Nach der Sitzung sagte Triebel, dass er sich für die neue Aufgabe gut gewappnet sehe. „Es kam ja auch nicht überraschend. Wir hatten die Verabredung, in der Mitte der Legislaturperiode den Vorsitz zu wechseln.“ Seine neue Stellvertreterin Wenk freute sich ebenfalls über ihr Amt und dankte Walczak. „Er nimmt jeden mit, der mitgenommen werden möchte.“

Walczak erklärte unterdessen, dass er „ein wenig mit einem weinenden Auge“ gehe. „Aber auch als Ratsmitglied kann ich mich weiter für den Stadtteil einsetzen.“ Seine Amtszeit wurde von Themen rund um Verkehr und Bau geprägt.

Immer wieder besprochen wurde dabei die Kiellinie. Sei es im Großen, wie bei den Plänen für die nördliche Kiellinie, oder im Kleinen wie am Mittwochabend. Da merkte OBR-Mitglied Alexander Blazek (CDU) an, dass die Mülleimer an der Promenade nicht vogelsicher seien. Ein Problem, das andere Mitglieder bestätigten. Der neue Vorsitzende Triebel ließ im Protokoll den Vorschlag festhalten, an der Kiellinie Mülleimer wie in der Holstenstraße aufzustellen, die sicher geschlossen werden können.

Dieter Hartwig tritt für den Kieler Seniorenbeirat an

Nicht nur Walczak, sondern auch ein weiterer ehemaliger Vorsitzender des Ortsbeirats dürfte bald ein neues Amt haben. Denn einer der beiden Plätze aus dem Ortsbeiratsbezirk für den Seniorenbeirat ist frei geworden. Der Ortsbeirat hat über eine Nachrück-Liste mit fünf Bewerberinnen und Bewerbern entschieden.

Auf dem ersten Platz – und damit wohl demnächst Mitglied im Seniorenbeirat – ist Walczaks Vorgänger Dieter Hartwig. In den Beirat muss er noch von der Ratsversammlung gewählt werden, er hat aber bereits klare Vorstellungen, wofür er sich einsetzen will: Hartwig will seine Vernetzung mit Alten- und Pflegeeinrichtungen im Stadtteil nutzen, um für eine gute Kommunikation zwischen Seniorinnen und Senioren, Einrichtungen, Verwaltung und Selbstverwaltung zu sorgen. Der 77-Jährige betonte in seiner Bewerbungsrede: „Ehrenamt ist für mich Lebenselixier.“