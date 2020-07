Kiel: Mehr Corona-Schutz im Hauptbahnhof

Kiel

Auf dem Kieler Bahnhofsvorplatz steht jetzt eine Wasser- und Seifenstation, an der Menschen sich noch vor Zutritt zum Bahnhof die Hände waschen können – derzeit rege genutzt von Taxifahrern. Die Stadt Kiel hat die Fläche und den Wasseranschluss unentgeltlich zur Verfügung gestellt, die Bahn bezahlt die Miete für die Apparatur.

Desinfektionsmittel an den Fahrkartenautomaten

Im Bahnhof sind neben dem Info-Schalter und an den Fahrscheinautomaten Desinfektionsspender aufgestellt. Sie sind über einen Fußtrittschalter wie in den Zugtoiletten zu bedienen. Viermal am Tag werden die Automaten selbst desinfiziert.

Mit großen Pfeilen auf dem Boden sind die Wege im Bahnhof markiert. Blaue Pfeile mit der Aufschrift "Willkommen/Welcome" weisen den Weg zu den Bahnsteigen. Rote Pfeile mit der Aufschrift "Auf Wiedersehen/Good Bye" führen aus dem Bahnhof hinaus. Wenn alle sich daran halten, ist der nötige Sicherheitsabstand gewahrt.

Sicherheitsteams verteilen kostenlose Einwegmasken

Präventionsteams der Bahn verteilen in dieser Woche Einwegmasken an Fahrgäste ohne Mund-Nase-Schutz. Tatsächlich gibt es in Schleswig-Holstein – anders als in Hamburg – keine Maskenpflicht in den Bahnhöfen, sondern nur in den Zügen selbst und in den Läden. Für Bahnhöfe gilt nur eine Masken-Empfehlung des Landes.

Aber es gab immer mehr besorgte Hinweise von Kunden, die eine Infektion weniger in den Zügen als vielmehr im belebten Bahnhof befürchteten. Dem beugt die Bahn jetzt bundesweit mit einer Präventionswoche in allen Bahnhöfen vor.

