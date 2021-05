In Kiel sind für das Pfingstwochenende sechs Demonstrationen angemeldet. Fünf davon sollen am Sonnabend stattfinden. Für Verkehrsbehinderungen dürfte insbesondere die sechste Protestaktion am Pfingstmontag sorgen: Dafür soll die nördliche Kiellinie für mehrere Stunden gesperrt werden.