Es ist ein wichtiger Schritt zur Entstehung des neuen Stadtquartiers in Kiel-Holtenau. Der Betriebsstandort des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) zieht vom bisherigen Standort an der Holtenauer Reede an den südlichen Plüschowhafen. Die entsprechenden Verträge wurden nun unterschrieben.