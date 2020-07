Irritierender Anblick in Kiel-Meimersdorf: Passanten haben am Donnerstagmorgen einen leblos wirkenden Mann aus einem Auto in der Straße Grot Steenbusch hängen sehen. Sie riefen die Polizei. Die fand heraus, dass der Mann betrunken war. Außerdem hatte das Auto ungeklärte Unfallspuren.