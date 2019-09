Wagengruppe wieder im Moor

Kiel

Am Rangierbahnhof im Meimersdorfer Moor ist die Bleibeperspektive jedoch unklar.

Die Aktion im Jahr 2017 sei zwar nicht konkret gegen Möbel Kraft gerichtet, gab die Gruppe damals an, aber man wolle für mehr Wohnraum in Kiel auch in alternativen Formen kämpfen – und habe das Gelände dafür als symbolisch geeignet gesehen.

Nachdem Polizisten die Besetzung nach mehreren Wochen wieder räumten, begann eine Odyssee für die Wagengruppe an mehrere Standorte in der Stadt, mit immer wieder ähnlichen politischen Botschaften und Konflikten. Währenddessen soll Möbel Höffner, anstelle von Möbel Kraft, 2021 auf der 2017 von der Wagengruppe besetzten Fläche eröffnen.

Wagengruppe Schlagloch: "Wir haben vor, hier zu bleiben"

So besetzte die Gruppe auch im Meimersdorfer Moor, unweit des Rangierbahnhofs, bereits einmal ein Areal im Frühjahr 2019. Im Juli hieß es dann in einem Facebook-Post: "Alte Fläche, neues Glück" – und seither hat sich am Standort nichts geändert, einigen Konzerten und Veranstaltungen zum Trotz. Es habe zum 26. August eine Räumungsaufforderung gegeben, bestätigte eine Aktivistin gegenüber unserer Zeitung zwar, unterzeichnet vom Eigentümer der Fläche und der Bahn. Doch die habe man ignoriert – bisher ohne Folgen: "Es gibt nichts Neues zu erzählen."

"Wir haben vor, hier zu bleiben", sagte die Aktivistin. Alle bisher geführten Gespräche mit der Bahn und dem Grundstückseigentümer, der eine Baustelle in Aussicht stelle, seien allerdings nicht zielführend verlaufen. Auch der einstige Austausch mit dem Büro des Oberbürgermeisters sei zum Erliegen gekommen. Jetzt warte man auf eine politische Lösung.

