Kiel

Außer Atem, aber glücklich über ihren Erfolg: 190 Stufen bis in den 13. Stock absolvierten die Sportler am Sonnabend beim Mettenhofer-Hochhauslauf – und das in Rekordzeiten beim Treppenlauf im Kieler Stadtteil Mettenhof. Mehr als 35 Menschen nahmen Teil an dem Spektakel.

Von acht bis fast 80 Jahren reicht die Bandbreite an Lebensjahren der Sportler, die sich ins Abenteuer Treppenlauf stürzen. Die größte Gruppe der Läufer sind die erwachsenen Männer ab 18 Jahren. Sie müssen es ganz nach oben schaffen. Ein klein wenig aufgeregt sind die Läufer vor dem Startpfiff schon. „13 Stockwerke hoch zu laufen, das macht man ja nicht jeden Tag“, erzählt ein junger Mann. Doch bevor es für die Erwachsenen losgeht, schickt Moderator Holger Naggert per Startpfiff die Kinder ins Treppenhaus. Sieben Stockwerke müssen die Acht- bis Elfjährigen erklimmen. Während die Jugend mit Feuereifer die Stufen hochrennt, machen sich die Senioren warm.

Feuerwehr läuft in voller Montur

Zum siebten Mal ist Reinhard Möller beim Lauf dabei. Der 70-Jährige will seine Zeit aus dem vergangenen Jahr halten, wenn nicht sogar toppen. Als Senior muss er auch „nur“ in den siebten Stock – und den erreicht er in knapp 33:73 Sekunden. „Genauso gut wie im letzten Jahr“, ist er zufrieden. Außer Konkurrenz gehen die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr aus Schilksee an den Start – und ernten für ihren Einsatz einen Sonderapplaus. Denn die acht Kameraden erklimmen in voller Montur und unter Atemschutz die Treppe bis in den 13. Stock. „Für uns ist das ein kleiner Fitness- und Belastungstest – aber auch ganz viel Spaß“, sagt Manuel Fechtner.

Spaß haben auch die kleinen und großen Zuschauer, beim Anfeuern der Sportler und beim großen Rahmenprogramm.