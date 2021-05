Blutiger Streit in Kiel-Mettenhof: Am Freitagnachmittag soll ein 21-Jähriger einen 36-Jährigen mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer musste notoperiert werden, schwebe aber derzeit nicht in Lebensgefahr, wie die Kieler Polizei am Montag mitteilte.