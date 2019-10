Kiel

Wie Matthias Arends von der Polizei Kiel berichtete, fanden die Beamten am Freitagnachmittag 14 Gramm Heroin, als sie den 44-Jährigen am Kurt-Schumacher-Platz in Kiel-Mettenhof kontrollierten. Anschließend wurde auch die Wohnung des Verdächtigen überprüft.

Kieler war schon einmal aufgefallen

Auch hier fanden die Beamten der Polizei zufolge Drogen: rund 55 Gramm Haschisch und Methadon. Wie bereits berichtet, war der Mann schon vor zehn Tagen in Kiel-Südfriedhof einmal als Beifahrer eines kontrollierten Autos aufgefallen – auch dabei waren Drogen bei ihm gefunden worden.

44-Jähriger kam in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Kiel sah darin einen Beleg für eine Wiederholungsgefahr und beantragte Untersuchungshaft. Ein Haftrichter am Amtsgericht Kiel bestätigte das, weshalb der 44-Jährige nun seit Sonnabend vorerst im Gefängnis sitzt.

