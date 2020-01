Unbekannter soll Mädchen verfolgt haben

Kiel

Gibt es einen neuen Hinweis zum Überfall auf ein Mädchen zwischen Kiel-Mettenhof und Melsdorf? So meldete die Polizei Kiel am Donnerstagvormittag, dass sich der Helfer eines weiteren Mädchens bei der Kriminalpolizei gemeldet habe. Er gibt an, die circa 15 Jahre alte Jugendliche habe ihn gegen 6 Uhr an einem dieser Tage im Seelandweg angesprochen. Demnach verfolgte sie ein anderer Mann.

Der Helfer habe das etwa 1,65 Meter große Mädchen mit langen und glatten blonden Haaren dann mit seinem Pritschenwagen aufgelesen: Gemeinsam seien sie zur Bushaltestelle "Jütlandring" am Skandinaviendamm gefahren, an der mehrere Personen warteten. Dort sei das Mädchen ausgestiegen.

Polizei sucht die Jugendliche nach Vorfall in Kiel-Mettenhof

"Die Jugendliche hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet und konnte auch nicht ermittelt werden", sagte Polizeisprecher Matthias Felsch. Derzeit sei unklar, ob es sich um ein Verbrechen handelt. Auch ob ein Zusammenhang mit dem Angriff auf ein Mädchen eine Woche später besteht, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. "Dafür sind wir auf die Aussage des Mädchens angewiesen", sagte Polizeisprecher Matthias Arends.

Lesen Sie auch: Überfall: Polizei befragte Anwohner

Nach dem Angriff im Ottendorfer Weg am 25. November 2019 hatte die Polizei die Präsenz in Kiel-Mettenhof erhöht, ein Phantombild veröffentlicht – dann eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, und drei Wochen später eine groß angelegte 1000-Haushalte-Befragung gestartet. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters vom 25. November führen, eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt.

Die Ermittler rufen die Jugendliche auf, sich zu melden unter Tel. 0431/160-3333. Auch andere Hinweisgeber zu diesem Vorfall oder den Ermittlungen können die Polizei darüber kontaktieren, so die Behörde.

